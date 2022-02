“Дайте цій дівчині золоту медаль”: Вікторія Бекхем поділилася своїм тренуванням

Колишня учасниця гурту Spice Girls, а нині успішна дизайнерка, Вікторія Бекхем поділилась своїм гарячим тренуванням.

Світлинами зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На фото вона позує зі спортивним приладдям у руках та в чорному костюмі, що підкреслює її витончену фігуру.

Така тендітна й мініатюрна Вікторія, як виявилося, зовсім не слабка!

Чоловік Бекхем не залишився осторонь.

Який чоловік, така й дружина!

Схоже, що зі спортом у сім’ї їхній сім’ї жодних проблем немає.

Підписники неабияк оцінили такі мотиваційні кадри й завалили дизайнерку компліментами в коментарях.

До речі, допис набрав понад 240 тисяч лайків за лічені дні.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про тренування Девіда Бекхема.

Фото: victoriabeckham

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.