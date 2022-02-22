“Дайте цій дівчині золоту медаль”: Вікторія Бекхем поділилася своїм тренуванням

Колишня учасниця гурту Spice Girls, а нині успішна дизайнерка, Вікторія Бекхем поділилась своїм гарячим тренуванням.
Світлинами зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.
На фото вона позує зі спортивним приладдям у руках та в чорному костюмі, що підкреслює її витончену фігуру.
Така тендітна й мініатюрна Вікторія, як виявилося, зовсім не слабка!
Чоловік Бекхем не залишився осторонь.
— Дайте цій дівчині золоту медаль, — написав він під постом.
Який чоловік, така й дружина!
Схоже, що зі спортом у сім’ї їхній сім’ї жодних проблем немає.Також по темі: Вечірка у розпалі. Вікторія Бекхем показала фото на барній стійці У всій красі: Вікторія Бекхем показала голі сідниці чоловіка Вся в тата. Девід Бекхем похизувався футбольними здібностями доньки
Підписники неабияк оцінили такі мотиваційні кадри й завалили дизайнерку компліментами в коментарях.
До речі, допис набрав понад 240 тисяч лайків за лічені дні.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про тренування Девіда Бекхема.
Фото: victoriabeckham