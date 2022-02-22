УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 22.02.2022 19:15
22.02.2022 19:15
Поділитися

“Дайте цій дівчині золоту медаль”: Вікторія Бекхем поділилася своїм тренуванням

“Дайте цій дівчині золоту медаль”: Вікторія Бекхем поділилася своїм тренуванням

Колишня учасниця гурту Spice Girls, а нині успішна дизайнерка, Вікторія Бекхем  поділилась своїм гарячим тренуванням.

Світлинами зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На фото вона позує зі спортивним приладдям у руках та в чорному костюмі, що підкреслює її витончену фігуру.

Така тендітна й мініатюрна Вікторія, як виявилося, зовсім не слабка!

Чоловік Бекхем не залишився осторонь.

— Дайте цій дівчині золоту медаль, — написав він під постом.

Який чоловік, така й дружина!

Схоже, що зі спортом у сім’ї їхній сім’ї жодних проблем немає.

Також по темі: Вечірка у розпалі. Вікторія Бекхем показала фото на барній стійці У всій красі: Вікторія Бекхем показала голі сідниці чоловіка Вся в тата. Девід Бекхем похизувався футбольними здібностями доньки

Підписники неабияк оцінили такі мотиваційні кадри й завалили дизайнерку компліментами в коментарях.

До речі, допис набрав понад 240 тисяч лайків за лічені дні.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про тренування Девіда Бекхема.

Фото: victoriabeckham

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Вікторія Бекхем, зірковий інстаграм, шоу-бізнес
22.02.2022 19:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь