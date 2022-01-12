Гарна форма. Девід Бекхем показав перше тренування після свят

Зірка футболу Девід Бекхем показав, як тримає себе у спортивній формі.
Знімок з тренування футболіст виклав в свій Інстаграм.
На фото видно як він підтягується на перекладині.
Повернувшись до цього, — підписав свій знімок Бекхем.
Девід тренується оголеним і на світлині можна роздивитись татуювання на спині.
І дружина, і колеги не змогли оминути пост, тому залишили свої коментарі.
За день допис встиг зібрати більше мільйона вподобань.Також по темі: У костюмі і з м'ячем: як Девід Бекхем згадав молодість На ручках Санти. Гайді Клум потішила фанатів смішиним фото у образі єгипетської цариці Вечірка у розпалі. Вікторія Бекхем показала фото на барній стійці
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Нагадаємо, раніше ми показували фото Девіда Бекхема на весіллі у батька.
Фото: davidbeckham