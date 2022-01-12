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ICTV Ранок 12.01.2022 19:15
12.01.2022 19:15
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Гарна форма. Девід Бекхем показав перше тренування після свят

Гарна форма. Девід Бекхем показав перше тренування після свят

Зірка футболу Девід Бекхем показав, як тримає себе у спортивній формі.

Знімок з тренування футболіст виклав в свій Інстаграм.

На фото видно як він підтягується на перекладині.

Повернувшись до цього, — підписав свій знімок Бекхем.

Девід тренується оголеним і на світлині можна роздивитись татуювання на спині.

І дружина, і колеги не змогли оминути пост, тому залишили свої коментарі.

За день допис встиг зібрати більше мільйона вподобань.

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Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували фото Девіда Бекхема на весіллі у батька.

Фото: davidbeckham

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Теги: інстаграм зірок, Девід Бекхем, шоу-бізнес
12.01.2022 19:15



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