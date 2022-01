Гарна форма. Девід Бекхем показав перше тренування після свят

Зірка футболу Девід Бекхем показав, як тримає себе у спортивній формі.

Знімок з тренування футболіст виклав в свій Інстаграм.

На фото видно як він підтягується на перекладині.

Девід тренується оголеним і на світлині можна роздивитись татуювання на спині.

І дружина, і колеги не змогли оминути пост, тому залишили свої коментарі.

За день допис встиг зібрати більше мільйона вподобань.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували фото Девіда Бекхема на весіллі у батька.

Фото: davidbeckham

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.