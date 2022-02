Для здорового серця та міцних кісток: корисні властивості козячого молока

Козяче молоко — корисні властивості напою.

Із давніх часів людство ставилось до козячого молока з особливою пошаною.

За переказами міфів Давньої Греції, ним був вигодуваний сам громовержець Зевс. А римські лікарі лікували ним хвороб селезінки та дезентерії.

І досі козяче молоко п’ють для лікування та профілактики багатьох захворювань.

Але чим воно відрізняється від коров’ячого? І у чому ж його користь?

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе все найцікавіше.

Окрім особливостей смаку та запаху, козяче молоко має ще дуже багато відміностей із коров’ячим.

Отже, козяче молоко:

Бачиш, скільки переваг? Тепер жодних відмазок про якийсь не такий аромат чи смак.

Запаху не має бути, якщо за кізками добре доглядають на фермі. А характерний смак молока стане слабшим, якщо додати його до кави чи какао.

Козяче молоко дуже корисне для людей, які страждають різними серцево-судинними захворюваннями.

Все це можна пояснити високим вмістом калію.

Він просто необхідний для правильного функціонування серцевого м’яза.

Козине молоко з давніх часів успішно використовується у лікуванні рахіту, як у дітей, так і у дорослих.

Це теж можна легко пояснити.

У козячому молоці жирові кульки набагато менше в своєму діаметрі, ніж у коров’ячого молока.

Завдяки цьому козине молоко набагато краще засвоюється організмом людини, практично на сто відсотків.

Потрапляючи в шлунок, воно покриває його внутрішні стінки, не тільки захищаючи таким чином слизову оболонку, але і відновлюючи її. Тож допоможе впоратися з болем і печією при гастриті і виразці шлунка.

Більш того, його часто використовують при харчових отруєннях, оскільки воно допомагає швидше виводити токсини з організму.

Ще одна особливість козячого молока полягає у вмісті кобальту.

Це мінерал, що відіграє величезну роль у процесі кровотворення і діяльності імунної системи.

Також до його складу входить велика кількість сіалової кислоти. Саме вона є ключовою ланкою людської імунної системи і дозволяє організму успішно боротися з різними інфекціями та захворюваннями.

Регулярне вживання козячого молока допоможе стимулювати імунітет і зробить захисні сили організму потужними.

Свіжонадоєне козяче молоко володіє яскраво вираженими бактерицидними властивостями.

І навіть з успіхом може замінити зеленку або йод!

Тому компреси з козячого молока можна застосовують для загоєння ран.

Відомо, що навіть найкорисніші продукти можуть принести шкоду.

Тож мусимо згадати групи людей, яким до козячого молоко потрібно ставитись із особливою обережністю.

Через високий вміст мінералів та жирів воно може бути небезпечним для людей із:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості авокадо.

Головне фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.