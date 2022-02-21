Для здорового серця та міцних кісток: корисні властивості козячого молока

Козяче молоко — корисні властивості напою.

Із давніх часів людство ставилось до козячого молока з особливою пошаною.

За переказами міфів Давньої Греції, ним був вигодуваний сам громовержець Зевс. А римські лікарі лікували ним хвороб селезінки та дезентерії.

І досі козяче молоко п’ють для лікування та профілактики багатьох захворювань.

Але чим воно відрізняється від коров’ячого? І у чому ж його користь?

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе все найцікавіше.

Різниця між козячим та коров’ячим молоком

Окрім особливостей смаку та запаху, козяче молоко має ще дуже багато відміностей із коров’ячим.

Отже, козяче молоко:

має легше засвоюваний жир і білок, ніж той, що є у коров’ячому молоці;

менший вміст лактози;

за вмістом вітамінів випереджає молоко корови. Наприклад, вітаміну В12 у козячому в 6 разів більше, ніж у коров’ячому;

має тенденцію до кращого перетравлення;

козяче молоко за поживністю і легкості засвоєння займає друге місце після материнського. Зокрема, це обумовлює високий вміст бета-казеїну;

раціон їжі кози не впливає на смакові якості молока, на відміну від корови.

Бачиш, скільки переваг? Тепер жодних відмазок про якийсь не такий аромат чи смак.

Запаху не має бути, якщо за кізками добре доглядають на фермі. А характерний смак молока стане слабшим, якщо додати його до кави чи какао.

Корисні властивості козячого молока

Допомагає при серцево-судинних хворобах

Козяче молоко дуже корисне для людей, які страждають різними серцево-судинними захворюваннями.

Все це можна пояснити високим вмістом калію.

Він просто необхідний для правильного функціонування серцевого м’яза.

Цілюще для кісток

Козине молоко з давніх часів успішно використовується у лікуванні рахіту, як у дітей, так і у дорослих.

Це теж можна легко пояснити.

У козячому молоці міститься у 9 разів більше кальцію і в 6 разів більше вітаміну D, ніж у коров’ячому.

Допомагає при виразці шлунка

У козячому молоці жирові кульки набагато менше в своєму діаметрі, ніж у коров’ячого молока.

Завдяки цьому козине молоко набагато краще засвоюється організмом людини, практично на сто відсотків.

Потрапляючи в шлунок, воно покриває його внутрішні стінки, не тільки захищаючи таким чином слизову оболонку, але і відновлюючи її. Тож допоможе впоратися з болем і печією при гастриті і виразці шлунка.

Більш того, його часто використовують при харчових отруєннях, оскільки воно допомагає швидше виводити токсини з організму.

Зміцнює імунітет

Ще одна особливість козячого молока полягає у вмісті кобальту.

Це мінерал, що відіграє величезну роль у процесі кровотворення і діяльності імунної системи.

Також до його складу входить велика кількість сіалової кислоти. Саме вона є ключовою ланкою людської імунної системи і дозволяє організму успішно боротися з різними інфекціями та захворюваннями.

Регулярне вживання козячого молока допоможе стимулювати імунітет і зробить захисні сили організму потужними.

Бактеридицдна дія

Свіжонадоєне козяче молоко володіє яскраво вираженими бактерицидними властивостями.

І навіть з успіхом може замінити зеленку або йод!

Крім того, воно має чудову ранозагоювальну властивість.

Тому компреси з козячого молока можна застосовують для загоєння ран.

Кому з козячим молоком варто бути обережним – протипоказання

Відомо, що навіть найкорисніші продукти можуть принести шкоду.

Тож мусимо згадати групи людей, яким до козячого молоко потрібно ставитись із особливою обережністю.

Через високий вміст мінералів та жирів воно може бути небезпечним для людей із:

нездоровими нирками;

проблемами із сечовивідними шляхами;

слабким шлунково-кишковим трактом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості авокадо.

Головне фото: Unsplash

Софія Сукач

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