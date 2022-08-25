Кефір та йогурт: у чому різниця?

Чим відрізняються кефір та йогурт?
Практично жоден раціон правильного харчування не обходиться без кисломолочних продуктів.
І це можна легко пояснити користю бактерій, які вони містять у величезній кількості.
Молочнокислі бактерії позитивно впливають на мікрофлору нашого кишківника, допомагають очиститись від шлаків і токсинів, а також підвищують імунітет.Також по темі: Як обрати якісну і безпечну сметану: поради експерта 5 причин додати йогурт до раціону: корисні властивості Кисломолочний сир у мікрохвильовці? Перевірка лайфхаків з інтернету
Через низькокалорійність та приємний смак кефір і йогурт є абсолютними фаворитами серед подібної продукції.
Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, чим подібні та відмінні ці продукти і, врешті-решт, що корисніше — кефір чи йогурт.
Подібність йогурту та кефіру
І йогурт, і кефір виробляються з молока, шляхом додавання закваски і сквашування його під впливом мікроорганізмів, при заданих технологічних умовах.
Вони обидва можуть похвалитися унікальними оздоровчими властивостями і застосовуються в лікувальних і профілактичних цілях.
При цьому, у кожного з напоїв є свої переваги.
Різниця між кефіром та йогуртом
Смак
Це найбільш очевидна відмінність, яку не можливо пройти повз.
Кефір — напій із яскраво вираженим кислим смаком, коли у йогурту він більш нейтральний та ніжний.
Саме тому останній найчастіше поєднують із фруктами чи гранолою.
Процес виготовлення
Бродіння — єдиний спосіб виготовлення для обох кисломолочних продуктів.
Проте, як виявляється, воно буває різним.
Коли мова йде про йогурт, то тут відбувається суто молочнокисле бродіння.
А у кефірі сюди додається ще й спиртове.
Закваска
Хоч і технологія виробництва трохи схожа, склад закваски для напоїв абсолютно різний.
Для кефіру застосовують бродіння на основі закваски кефірного гриба.
У ньому міститься немало молочних бацил, що добре відновлюють мікрофлору. Саме тому кефір рекомендують пити тим, хто страждає на інфекцію або ж приймає антибіотики.
А йогурт виходить після бродіння двох видів бактерій — Lactobacillus bulgaricus і Streptococcus thermophilus, які проходять через кишківник і очищають його від шлаків.
Якщо після отруєння, коли потрібно позбутись шкідливих токсинів, краще надати перевагу йогурту.
То що корисніше?
На питання про те, що корисніше — кефір чи йогурт — однозначної відповіді немає.
З огляду на те, що натуральний йогурт у магазинах знайти не так вже й просто, чимало людей роблять вибір на користь кефіру.
Проте, насправді, вирішувати лише тобі.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, як обрати смачний кисломолочний сир.
Фото: Pixabay