Як приготувати рослинне молоко вдома? Ранок у Великому Місті зібрав найкращі рецепти з відео.
Рослинне молоко набуває все більшої популярності. Його пропонують у кав`ярнях, воно регулярно «дивиться» на нас із полиць супермаркетів та зі стрічки Інстаграму.
Насправді, веганське молоко – не зовсім молоко. Скоріше, це витяжка з горіхів, круп та насіння. На вигляд і смак нагадує звичне нам коров`яче молоко, проте є рослинним продуктом і не містить лактози, яку не всі добре переносять. Саме тому цей напій так полюбили вегани, вегетаріанці та просто прихильники здорового харчування.
Власне, повністю заміняти звичайне молоко рослинним ми б не рекомендували. Проте ввести його до раціону як додаткове джерело корисних речовин – чудова ідея.
Ціни на цей продукт у магазинах – поки що кусаються. Втім, можна приготувати рослинне молоко вдома. Вийде смачно і бюджетно.
Рецепти рослинного молока
Мигдальне молоко – рецепт
Інгредієнти:
- Сирий мигдаль – 1 склянка
- Чиста вода – 4 склянки
- Мед – 1 ч.л.
- Сіль – на кінчику ножа
Приготування:
- Залий мигдаль холодною водою та залиш на ніч.
- Зранку промий чистою водою і поклади у блендер, залий чотирма стаканами чистої води і ретельно перебий.
- Якщо є бажання – відрегулюй смак молока за допомогою меду і солі.
- Процеди через дрібне сито або марлю. Жмих не викидай – просуши і додавай у випічку.
P.S. За цим рецептом можна готувати молоко з будь-яких горіхів (грецьких, фундука, кеш`ю), а не тільки з мигдалю.
Смак: відрізняється ніжною консистенцією та вираженим ароматом мигдаля. Ідеальне для кави та смузі.
Користь: сприяє гострому зору, а також нормальній роботі серця і нирок. Відмінне джерело вітамінів Е та групи В, а також кальцію, магнію, фосфору.Також по темі: Ідеальний сніданок і не тільки: корисні властивості вівсянки Як розколоти кокос: покрокова інструкція Не лише для мозку: корисні властивості волоських горіхів
Вівсяне молоко – рецепт
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці – 100 г.
- Чиста вода – 1 л.
Приготування:
- Залий вівсяні пластівці водою на 10-12 годин. Обирай ті, які треба варити, а не просто заливати окропом.
- Переклади пластівці з водою до чаші блендера та перебий до однорідності.
- Проціди та зберігай у холодильнику.
Смак: має нейтральний смак, тому добре підійде для омлетів, млинчиків та як основа для молочних каш.
Користь: цей низькокалорійний напій є чудовим антиоксидантом. Чистить судини від холестеринових бляшок та поповнює запас вітамінів групи В.
Кокосове молоко – рецепт
Багато хто вважає, що кокосове молоко – це прозора рідина, яка знаходиться всередині кокосу. Насправді це кокосова вода. А от молоко готується з м’якоті цього горіха.
Інгредієнти:
- М’якоть одного кокоса
- Чиста вода – 3 склянки
Приготування:
- Наріж м’якоть кокосу на шматки, склади у блендер і залий водою.
- Перебий і проціди через марлю.
- Решки кокосу не викидай – додай у десерт або кашу. Або висуши, перемели та використовуй як стружку.
Смак: має тонкий вершковий смак із ніжним кокосовим ароматом. Відмінно підходить до кави та десертів.
Користь: Напій багатий на вітаміни, мікроелементи та поліненасичені жирні кислоти. Знижує рівень цукру, нормалізує гормональний фон і роботу ШКТ.
Куди додавати веганське молоко
Рослинне молоко можна додавати його в каву. Крім того, можеш сміливо заміняти звичайне молоко веганським у випічці, смузі, кашах та омлетах.
Скільки зберігати
Рослинне молоко можна тримати в холодильнику протягом 3 днів. Перед вживанням його бажано щоразу трішки збовтувати.
Нагадаємо, раніше ми вже детально розповідали про основні види, користь і шкоду рослинного молока.
Фото: Pixabay