Як перевірити якість молока в домашніх умовах? Як дізнатися, чи не додали в нього антибіотики, пальмову олію та інші шкідливі домішки? І що нечесні виробники та бабусі на базарах продають нам під виглядом натурального свіжого молока?

Ранок у Великому Місті зібрав прості способи перевірки молока, аби ви були впевнені, що п’єте корисний та безпечний продукт.

Аби отримати більше товару, недобросовісні виробники розводять молоко водою. А щоб воно не виглядало неприродньо рідким – штучно загущують крохмалем.

На щастя, виявити цю маніпуляцію доволі просто.

Чи розбавлене молоко водою, можна перевірити і за допомогою спирту.

Якщо їх стало видно вже за 2-3 секунды – продукт не розбавлений. А от якщо вони з’являться лише через 20-30 хвилин, справжнього молока у такому «молоці» – близько половини.

Аби перевірити молоко на наявність лужних або кислотних домішок (наприклад, аби надати молоку апетитного вигляду, деякі бабусі на ринках додають у нього… відбілювач для білизни!), доведеться сходити в аптеку за лакмусовим папірцем.

Якщо папірець набув рожевого відтінку – у продукті присутня сода або інші лужні домішки.

Якщо папірець став синім – до молока додали відбілювач чи іншу кислу речовину. Або молоко просто несвіже і вже почало скисати.

Щоб перевіри молоко на антибіотики, зверніть увагу, як воно скисає. У нормі натуральний продукт при кімнатній температурі перетворюється на кисляк за 3 дні.

Якщо ви хочете пришвидшити перевірку – додайте в стакан молока дві чайних ложки сметани і залиште в теплому місці на 4-5 годин. Скисло? Скоріше за все, перед вами натуральний продукт.

Якщо ж молоко залишилося в первозданному вигляді або прогоркло – у ньому можуть бути антибіотики, які перешкоджають розвитку.

Втім, остаточно спростувати або підтвердити наявність антибіотиків у молоці можуть лише лабораторні дослідження.

Виявити наявність пальмової олії в молоці в домашніх умовах непросто. Втім, аби убезпечити себе від підробки, звертайте увагу на такі показники:

Найпростіший спосіб перевірити свіжість молока в домашніх умовах– закип’ятити.

Налийте невелику кількість молока в каструльку та доведіть до кипіння. Якщо воно вже почало скисати, то неодмінно звернеться. Такий продукт вживати не варто.

Визначити свіжість молока можна і за допомогою харчової соди.

Тож, друзі, бережіть себе і пийте лише якісне молоко!

Фото: Pexels

