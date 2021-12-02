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ICTV Ранок 02.12.2021 13:55
02.12.2021 13:55
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Як перевірити якість молока в домашніх умовах?

Як перевірити якість молока в домашніх умовах?

Як перевірити якість молока в домашніх умовах? Як дізнатися, чи не додали в нього антибіотики, пальмову олію та інші шкідливі домішки? І що нечесні виробники та бабусі на базарах продають нам під виглядом натурального свіжого молока?

Ранок у Великому Місті зібрав прості способи перевірки молока, аби ви були впевнені, що п’єте корисний та безпечний продукт.

Як перевірити, чи не розбавили молоко водою?

Перевірка молока йодом

йод фото

Фото: Pixabay

Аби отримати більше товару, недобросовісні виробники розводять молоко водою. А щоб воно не виглядало неприродньо рідким – штучно загущують крохмалем.

На щастя, виявити цю маніпуляцію доволі просто.

Достатньо налити трішки молока в чашку й додати туди кілька крапель йоду. Якщо молоко натуральне – то воно трішки пожовтіє. А от загущене крохмалем – стане синім.

Перевірка молока спиртом

Чи розбавлене молоко водою, можна перевірити і за допомогою спирту.

Змішайте в пляшці молоко і спирт у пропорції 1:2. Ретельно збовтуйте протягом 3 хвилин. Після цього вилийте суміш у глибоку тарілку та спостерігайте, коли у ній з’являться пластівці.

Якщо їх стало видно вже за 2-3 секунды – продукт не розбавлений. А от якщо вони з’являться лише через 20-30 хвилин, справжнього молока у такому «молоці» – близько половини.

Як перевірити молоко на хімічні домішки?

хімічні добавки фото

Фото: Pixabay

Аби перевірити молоко на наявність лужних або кислотних домішок (наприклад, аби надати молоку апетитного вигляду, деякі бабусі на ринках додають у нього… відбілювач для білизни!), доведеться сходити в аптеку за лакмусовим папірцем.

Опустіть лакмусовий папірець у молоко. В ідеалі його колір має залишитися незмінним.

Якщо папірець набув рожевого відтінку – у продукті присутня сода або інші лужні домішки.

Якщо папірець став синім – до молока додали відбілювач чи іншу кислу речовину. Або молоко просто несвіже і вже почало скисати.

Як перевірити молоко на антибіотики?

антибіотики фото

Фото: Pixabay

Щоб перевіри молоко на антибіотики, зверніть увагу, як воно скисає. У нормі натуральний продукт при кімнатній температурі перетворюється на кисляк за 3 дні.

Якщо ви хочете пришвидшити перевірку – додайте в стакан молока дві чайних ложки сметани і залиште в теплому місці на 4-5 годин. Скисло? Скоріше за все, перед вами натуральний продукт.

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Якщо ж молоко залишилося в первозданному вигляді або прогоркло – у ньому можуть бути антибіотики, які перешкоджають розвитку.

Втім, остаточно спростувати або підтвердити наявність антибіотиків у молоці можуть лише лабораторні дослідження.

Як перевірити молоко на наявність пальмової олії?

Виявити наявність пальмової олії в молоці в домашніх умовах непросто. Втім, аби убезпечити себе від підробки, звертайте увагу на такі показники:

  • Ціна. Якісне молоко не може коштувати значно дешевше, ніж інші марки.
  • Склад. Зверніть увагу на етикетку. У складі не повинно бути вказано нічого, окрім натурального коров’ячого молока.
  • Колір. Придивіться до кольору молока. Напій, що містить пальмовий жир, часто має легкий блакитний відтінок.
  • Скисання. Молоко, що містить пальмову олію, не змінює свою консистенцію навіть після закінчення терміну придатності.

Як перевірити свіжість молока?

молоко фото

Фото: Pixabay

Спосіб 1 – закип’ятити

Найпростіший спосіб перевірити свіжість молока в домашніх умовах– закип’ятити.

Налийте невелику кількість молока в каструльку та доведіть до кипіння. Якщо воно вже почало скисати, то неодмінно звернеться. Такий продукт вживати не варто.

Спосіб 2 – додати соду

Визначити свіжість молока можна і за допомогою харчової соди.

Налийте в склянку 50 грамів молока, додайте ¼ чайної ложки соди і перемішайте. Якщо з’явилася піна або бульбашки – у молоці надмірна концентрація кислоти. А отже – воно вже несвіже і ось-ось скисне.

Тож, друзі, бережіть себе і пийте лише якісне молоко!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати вершкове масло.

Фото: Pexels

Аліна Литвиненко

 

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Теги: молоко, поради
02.12.2021 13:55



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