Змінився до невпізнання. Що трапилося з обличчям Тома Круза?

Американський актор Том Круз шокував фанатів зовнішнім виглядом.
Папараці засняли Тома, коли той відвідував бейсбольний матч в Сан-Франциско.
Фото швидко облетіли мережу.
На світлинах помітно, що Круз набрав вагу.
Це позначилося на обличчі знаменітості, бо у нього виросли щоки.
Однак, самого актора це ніяк не бентежило.
Він не ховався від камер, а з залюбки фотографувався з шанувальниками.
До речі, подивитись гру артист прийшов не сам, а зі своїм прийомним сином Коннором.Також по темі: Том Круз у Києві. Голлівудську зірку помітили у метро столиці - чому він приїхав? Том Круз забув застібнути блискавку на штанах на червоній доріжці Королі стилю. ТОП-5 стильних акторів з відмінним смаком
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ-5 вражаючих трюків Тома Круза без дублера.
Фото: IMBd