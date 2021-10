Змінився до невпізнання. Що трапилося з обличчям Тома Круза?

Американський актор Том Круз шокував фанатів зовнішнім виглядом.

Папараці засняли Тома, коли той відвідував бейсбольний матч в Сан-Франциско.

Фото швидко облетіли мережу.

На світлинах помітно, що Круз набрав вагу.

Це позначилося на обличчі знаменітості, бо у нього виросли щоки.

Однак, самого актора це ніяк не бентежило.

Він не ховався від камер, а з залюбки фотографувався з шанувальниками.

До речі, подивитись гру артист прийшов не сам, а зі своїм прийомним сином Коннором.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: IMBd

