УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 13.10.2021 14:40
13.10.2021 14:40
Поділитися

Змінився до невпізнання. Що трапилося з обличчям Тома Круза?

Змінився до невпізнання. Що трапилося з обличчям Тома Круза?

Американський актор Том Круз шокував фанатів зовнішнім виглядом.

Папараці засняли Тома, коли той відвідував бейсбольний матч в Сан-Франциско.

Фото швидко облетіли мережу.

На світлинах помітно, що Круз набрав вагу.

Це позначилося на обличчі знаменітості, бо у нього виросли щоки.

Однак, самого актора це ніяк не бентежило.

Він не ховався від камер, а з залюбки фотографувався з шанувальниками.

До речі, подивитись гру артист прийшов не сам, а зі своїм прийомним сином Коннором.

Також по темі: Том Круз у Києві. Голлівудську зірку помітили у метро столиці - чому він приїхав? Том Круз забув застібнути блискавку на штанах на червоній доріжці Королі стилю. ТОП-5 стильних акторів з відмінним смаком

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ-5 вражаючих трюків Тома Круза без дублера.

Фото: IMBd

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Том Круз, шоу-бізнес
13.10.2021 14:40



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь