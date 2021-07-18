Занедбана в’язниця та містичний готель. Де знімали хоррори Стівена Кінга

Лячно, але цікаво! Так пише Стівен Кінг і так знімають екранізації за його творами.
Пройдемося місцями зйомок відомих хоррор, трилерів та психологічних фільмів.
Топ локацій з кіно
Фільм: “1408” (2007)
Місце: готель “Дельфін”
Країна: США
Рузвельт-готелю майже 100 років, і за цей час він став візитівкою Нью-Йорку!
По-перше, знаходиться на Манхеттені, на Медісон-Авеню, а по-друге, став місцем зйомок багатьох кінострічок.
Кадри фільмів «Волл-Стріт», «Малкольм ікс», «Пані покоївка» «Ірландець», «Люди в чорному» і нарешті екранізацію Кінга – «1408» знімали тут.
У фільмі «1408» цей готель називається «Дельфін», сюди приїжджає головний герой, аби переконатися та спростувати чутки про місцевих привидів.Також по темі: Їх прославили культові фільми. Топ локацій, які стали відомими завдяки кіно Революцію на Майдані показали в "Планеті мавп"? Найцікавіше про легендарну кінотрилогію Тут ходив Джек Горобець. ТОП-3 локації з легендарної франшизи "Пірати Карибського моря"
За сюжетом в готелі є особливий номер 1408, в якому ніби живуть привиди. А ще в ньому померло 56 людей.
До речі, якщо додати усі цифри — вийде номер 13. Містично.
І саме в цей номер потрапляє головний герой і веселощі починаються…
По суті уся увага глядача сконцентрована на одному герої і одній кімнаті.
Цікаво, що після виходу трилеру, готель почали асоціювати з містикою та потойбічним світом!
Ну що, заночували б у такому готелі?
Фільм: “Зелена Миля” (1999)
Місце: Виховна колонія “Холодні гори”
Країна: США
На перший погляд – це замок, можливо…університет, втім, це виправна колонія штату Теннесі.
Саме тут знімали чи не найкращу екранізацію Кінга, фантастичну драму “Зелена миля” з Томом Хенксом.
Під час зйомок фільму, колонія вже припинила своє функціонування, як 6 років. Основна причина – перенаселеність тюремних камер.
Цікавий факт, саме в цю в’язницю посадили вбивцю активіста Мартіна Лютера Кінга.
Сьогодні це приватна, хоча і дуже занедбана, власність, яку охороняють та інколи знімають у кіно.
А відвідувати місце можна лише за спеціальним дозволом.
У 2020 році торнадо зруйнувало частину будівлі, тому перебувати там досі небезпечно.
Але туристи все одно намагаються підійти до забороненої території, відмітитися на місця зйомок легендарної стрічки.
Фільм: “Втеча з Шоушенка” (1994)
Місце: пляж Сіуатанехо
Країна: США
Знову основна локація – це в’язниця. Але на цей раз це занедбана колонія у штаті Огайо – Менфілдська.
Після прем’єри частину будівлі знесли, а у те, що залишилося водять туристів на екскурсії.
Але знаєте… Ну її, краще розповім про курорт, куди так мріяв потрапити головний герой Тіма Робінса, Еді Дюфрейн. У Сиуатанехо.
Після фільму у Сіуатанехо дійсно побільшало туристів!
Проте насправді кінострічку знімали не у Мексиці, а на Віргінських островах США.
Зовсім не на березі Тихого океану, а у Карибському морі. У заповіднику дикої природи Санді-Поінт.
Режисеру Френку Даработу здалося, що у на Віргінських островах більш мальовнича природа.
Напевно, йому видніше, адже Дарабонт випустив не один фільм, який можна назвати “кіно на віки”.
Детальніше про місця з відомих екранізацій Кінга дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які місця треба відвідати кожному кіноману.
Фото: IMDb