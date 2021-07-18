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ICTV Ранок 18.07.2021 14:15
18.07.2021 14:15
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Занедбана в’язниця та містичний готель. Де знімали хоррори Стівена Кінга


Лячно, але цікаво! Так пише Стівен Кінг і так знімають екранізації за його творами.

Пройдемося місцями зйомок відомих хоррор, трилерів та психологічних фільмів.

Топ локацій з кіно

Фільм: “1408” (2007)

Місце: готель “Дельфін”

Країна: США

Рузвельт-готелю майже 100 років, і за цей час він став візитівкою Нью-Йорку!

По-перше, знаходиться на Манхеттені, на Медісон-Авеню, а по-друге, став місцем зйомок багатьох кінострічок.

Кадри фільмів «Волл-Стріт», «Малкольм ікс», «Пані покоївка» «Ірландець», «Люди в чорному» і нарешті екранізацію Кінга – «1408» знімали тут.

У фільмі «1408» цей готель називається «Дельфін», сюди приїжджає головний герой, аби переконатися та спростувати чутки про місцевих привидів.

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За сюжетом в готелі є особливий номер 1408, в якому ніби живуть привиди. А ще в ньому померло 56 людей.

До речі, якщо додати усі цифри — вийде номер 13. Містично.

І саме в цей номер потрапляє головний герой і веселощі починаються…

По суті уся увага глядача сконцентрована на одному герої і одній кімнаті.

Цікаво, що після виходу трилеру, готель почали асоціювати з містикою та потойбічним світом!

Ну що, заночували б у такому готелі?

Фільм:Зелена Миля” (1999)

Місце: Виховна колонія “Холодні гори”

Країна: США

На перший погляд – це замок, можливо…університет, втім, це виправна колонія штату Теннесі.

Саме тут знімали чи не найкращу екранізацію Кінга, фантастичну драму “Зелена миля” з Томом Хенксом.

Під час зйомок фільму, колонія вже припинила своє функціонування, як 6 років. Основна причина – перенаселеність тюремних камер.

Цікавий факт, саме в цю  в’язницю посадили вбивцю активіста Мартіна Лютера Кінга.

Сьогодні це приватна, хоча і дуже занедбана, власність, яку охороняють та інколи знімають у кіно.

А відвідувати місце можна лише за спеціальним дозволом.

У 2020 році торнадо зруйнувало частину будівлі, тому перебувати там досі небезпечно.

Але туристи все одно намагаються підійти до забороненої території, відмітитися на місця зйомок легендарної стрічки.

Фільм: “Втеча з Шоушенка” (1994)

Місце: пляж Сіуатанехо

Країна: США

Знову основна локація – це в’язниця. Але на цей раз це занедбана колонія у штаті Огайо – Менфілдська.

Після прем’єри частину будівлі знесли, а у те, що залишилося водять туристів на екскурсії.

Але знаєте… Ну її, краще розповім про курорт, куди так мріяв потрапити головний герой Тіма Робінса, Еді Дюфрейн. У Сиуатанехо.

Після фільму у Сіуатанехо дійсно побільшало туристів!

Проте насправді кінострічку знімали не у Мексиці, а на Віргінських островах США.

Зовсім не на березі Тихого океану, а у Карибському морі. У заповіднику дикої природи Санді-Поінт.

Режисеру Френку Даработу здалося, що у на Віргінських островах більш мальовнича природа.

Напевно, йому видніше, адже Дарабонт випустив не один фільм, який можна назвати “кіно на віки”.

Детальніше про місця з відомих екранізацій Кінга дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які місця треба відвідати кожному кіноману.

Фото: IMDb

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Теги: кіно, подорожі, фільми жахів
18.07.2021 14:15



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