26-річна британська співачка та фотомодель Дуа Ліпа не раз приємно шокувала фанатів своїми образами.

Кожен її вихід на сцену – це ретельно продуманий образ, від якого неможливо відірвати погляд.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив розібратись, з яких складових складається стиль популярної зірки.

Модні образи Дуа Ліпи

Аксесуари

Перше, що кидається в образі Дуа Ліпи – це акцентні аксесуари.

Саме вони не просто доповнюють образи, а стають його основою.

Наприклад, окуляри незвичайних моделей.

Не кожна дівчина на таке наважиться.

Однак американська поп-співачка щоразу доводить, що варто експериментувати.

Чудернацькі оздоблення

Ще однією візитівкою артистки стали принти та оздоблення.

Квіти, що прикривають груди, гігантський метелик на спині та, навіть, топ у сітку.

Саме за такими епатажними речами і можна відрізнити стиль.

Однак, варто пам’ятати, що більшість її образів – це концертні.

І якщо додавати щось до свого життя, варто використовувати або 1 великий акцент, чи 2-3 маленьких.

Тоді ваш наряд виглядатиме сумісним з повсякденним життям, але проявлятиме вашу індивідуальність.

Спорт

В той час, коли виконавиця не в міні і не в стилізованих образах, можна помітити, що Дуа Ліпа віддає перевагу зручним спортивним костюмам.

Штани прямого крою та топ — ось варіант домашнього одягу співачки.

Звісно, нам з вами, варто до такого придивитись.

Адже в моду повернулись 2000 роки, коли такий стиль був на піку популярності.

Джинсів багато не буває

Мабуть, саме за таким девізом і живе Дуа Ліпа.

Адже в її Інстаграм можна побачити найрізноманітніший денім різних моделей.

Ну а що ще робити, коли душа просить різноманіття?

До речі, більшість моделей мають характерну рису – це прямі джинси з завищеною талією.

До таких варто придивитись модницям.

Адже такі джинси можуть приховати неточності в області талії та підходять майже всім жіночим фігурам.

Яскраві кольори

Кислотно-зелений, лимонний, помаранчевий – це основні яскраві кольори, що переважають в гардеробі зірки.

Мабуть, тому її концертні образи запам’ятовуються своєю виразністю.

Такі кольори можна перейняти і в наше звичайне життя.

Адже хочеться вже змін і трішки веселощів в період пандемії.

До того ж психологи стверджують про прямий зв’язок між кольором та настроєм.

Не буде витрачати можливість зробити життя яскравішим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Наді Дорофєєвої

Фото: dualipa