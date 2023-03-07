26-річна британська співачка та фотомодель Дуа Ліпа не раз приємно шокувала фанатів своїми образами.
Кожен її вихід на сцену – це ретельно продуманий образ, від якого неможливо відірвати погляд.
Тож Ранок у Великому Місті вирішив розібратись, з яких складових складається стиль популярної зірки.
Модні образи Дуа Ліпи
Аксесуари
Перше, що кидається в образі Дуа Ліпи – це акцентні аксесуари.
Саме вони не просто доповнюють образи, а стають його основою.
Наприклад, окуляри незвичайних моделей.
Не кожна дівчина на таке наважиться.
Однак американська поп-співачка щоразу доводить, що варто експериментувати.
Чудернацькі оздоблення
Ще однією візитівкою артистки стали принти та оздоблення.
Квіти, що прикривають груди, гігантський метелик на спині та, навіть, топ у сітку.
Саме за такими епатажними речами і можна відрізнити стиль.
Однак, варто пам’ятати, що більшість її образів – це концертні.
І якщо додавати щось до свого життя, варто використовувати або 1 великий акцент, чи 2-3 маленьких.
Тоді ваш наряд виглядатиме сумісним з повсякденним життям, але проявлятиме вашу індивідуальність.
Спорт
В той час, коли виконавиця не в міні і не в стилізованих образах, можна помітити, що Дуа Ліпа віддає перевагу зручним спортивним костюмам.
Штани прямого крою та топ — ось варіант домашнього одягу співачки.
Звісно, нам з вами, варто до такого придивитись.
Адже в моду повернулись 2000 роки, коли такий стиль був на піку популярності.
Джинсів багато не буває
Мабуть, саме за таким девізом і живе Дуа Ліпа.
Адже в її Інстаграм можна побачити найрізноманітніший денім різних моделей.
Ну а що ще робити, коли душа просить різноманіття?
До речі, більшість моделей мають характерну рису – це прямі джинси з завищеною талією.
До таких варто придивитись модницям.
Адже такі джинси можуть приховати неточності в області талії та підходять майже всім жіночим фігурам.Також по темі: Стиль та вишуканість. Топ модних образів Насті Каменських Новий стиль. Кеті Перрі кардинально змінила імідж "Гарячіша за пекло": секрети краси Дуа Ліпи
Яскраві кольори
Кислотно-зелений, лимонний, помаранчевий – це основні яскраві кольори, що переважають в гардеробі зірки.
Мабуть, тому її концертні образи запам’ятовуються своєю виразністю.
Такі кольори можна перейняти і в наше звичайне життя.
Адже хочеться вже змін і трішки веселощів в період пандемії.
До того ж психологи стверджують про прямий зв’язок між кольором та настроєм.
Не буде витрачати можливість зробити життя яскравішим.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Наді Дорофєєвої
Фото: dualipa