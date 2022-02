Краватки та арафатки. Модні шарфи на весну 2022

Добірка модних шарфів на весну 2022.

Незабаром холод відступить і на зміну зимі прийде квітучий сезон.

Температура буде поступово підійматися і на зміну важким пуховим курткам прийдуть пальто з шарфами.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив зібрати добірку актуальних та модних шарфів цього сезону.

Однотонний шарф може бути підібраним у тон верхнього одягу чи перекликатись з аксесуарами.

Не варто боятись відрізнятись, адже саме це створює неповторний образ.

Цей тренд мають оцінити прихильниці скандинавського мінімалізму.

Якщо весь образ максимально стриманий і офіційний, пов’язаний на шиї шифоновий шарф стане відмінним аксесуаром.

Дизайнери рекомендують звернути увагу на анімалістичні принти: забарвлення тигра, леопарда чи зебри.

Однак прихильниці стриманих кольорів можуть обирати класичні відтінки і не прогадають.

При правильному підборі, такий шарф виглядатиме грайливо.

Стиль, що прийшов до нас з арабської культури, буде неймовірно популярний у весняний період.

Така хустка, особливо у яскравих тонах, додасть затишності образу.

Вона ідеально поєднується з тренчем, джинсами та кросівками.

Якщо думали, що косинку навколо шиї носять люди третього віку, то помилялись.

Вона не має вікових обмежень і відмінно підійде для весняного сезону.

Яскраві забарвлення, легкість матеріалу – все це дозволить будь-який образ зробити трендовим.

Крім того, шарф-косинку можна обернути навколо голови на зразок бандани.

Є ще один тренд щодо хусток: пов’язати на ручку сумки.

Так, ти все правильно прочитала, шарфи теж бувають oversize.

Однак тут є тонка межа між тим “стильно” і “комічно”.

Варто обирати великі шарфи, в яких легко закутатись, але щоб при цьому вас було видно.

Така модель добре виглядає зі стьобаним пальто, курткою-косухою, вона добре гріє, захищає від вітру.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні головні убори на весну 2022.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.