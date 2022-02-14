Краватки та арафатки. Модні шарфи на весну 2022

Добірка модних шарфів на весну 2022.
Незабаром холод відступить і на зміну зимі прийде квітучий сезон.
Температура буде поступово підійматися і на зміну важким пуховим курткам прийдуть пальто з шарфами.
Тож Ранок у Великому Місті вирішив зібрати добірку актуальних та модних шарфів цього сезону.
Модні шарфи на весну 2022
Однотонні шарфи
Однотонний шарф може бути підібраним у тон верхнього одягу чи перекликатись з аксесуарами.
Не варто боятись відрізнятись, адже саме це створює неповторний образ.
Цей тренд мають оцінити прихильниці скандинавського мінімалізму.
Шарф-краватка
Якщо весь образ максимально стриманий і офіційний, пов’язаний на шиї шифоновий шарф стане відмінним аксесуаром.
Дизайнери рекомендують звернути увагу на анімалістичні принти: забарвлення тигра, леопарда чи зебри.
Однак прихильниці стриманих кольорів можуть обирати класичні відтінки і не прогадають.
При правильному підборі, такий шарф виглядатиме грайливо.
Арафатка
Стиль, що прийшов до нас з арабської культури, буде неймовірно популярний у весняний період.
Така хустка, особливо у яскравих тонах, додасть затишності образу.
Вона ідеально поєднується з тренчем, джинсами та кросівками.
Шарф-хустинка
Якщо думали, що косинку навколо шиї носять люди третього віку, то помилялись.
Вона не має вікових обмежень і відмінно підійде для весняного сезону.
Яскраві забарвлення, легкість матеріалу – все це дозволить будь-який образ зробити трендовим.
Крім того, шарф-косинку можна обернути навколо голови на зразок бандани.
Є ще один тренд щодо хусток: пов’язати на ручку сумки.Також по темі: Модні пальта на весну 2022: які фасони та кольори будуть у тренді Кольорова феєрія. Модний манікюр на весну 2022 Справжні янголи: ТОП-5 українських моделей, що вражають своєю красою
Oversize
Так, ти все правильно прочитала, шарфи теж бувають oversize.
Однак тут є тонка межа між тим “стильно” і “комічно”.
Варто обирати великі шарфи, в яких легко закутатись, але щоб при цьому вас було видно.
Така модель добре виглядає зі стьобаним пальто, курткою-косухою, вона добре гріє, захищає від вітру.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні головні убори на весну 2022.
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