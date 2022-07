Справжні янголи: ТОП-5 українських моделей, що вражають своєю красою

Увесь світ давно знає, що українки — одні з найкрасивіших дівчат.

Щороку вони знову й знову підтверджують цей факт, коли виходять у ролі моделей на найпрестижніших показах мод.

Красуні з України славляться не тільки своєю зовнішністю, а й шаленою силою волі й працелюбністю.

Вони підкорюють Америку, Азію та Європу, але не бажають зупинятися на досягнутому.

Ранок у Великому місті підготував для тебе ТОП-5 українських моделей-красунь, що досягли великих успіхів.

Талановита модель родом із Сєвєродонецька почала боротьбу за своє “місце під сонцем” у 18 років.

Тоді юній Сніжані не відразу вдалося досягти успіху, та за кілька років доля подарувала їй шалене визнання.

Дівчина стала першою українкою, обличчя якої декілька разів прикрашало обкладинку престижного модного журналу Vogue.

Онопко підкорювала подіуми в Мілані й Парижі, а також співпрацювала з топовими модельними агентствами США.

Для когось бренди Dior, Gucci, Calvin Klein, Louis Vuitton — це не досяжна мрія, а для Сніжани — ділові партнери.

Більшість знає її не тільки як модель, а і як талановиту телеведучу.

Проте не варто забувати про шалені успіхи Алли у світі моди.

Майбутня зірка моделінгу відразу після закінчення вишу полетіла підкорювати Нью-Йорк.

На щастя, дівчині вдалося. Уже за кілька років Костромічова відкривала покази омріяних брендів, серед яких були Alexander McQueen та YSL.

Українка із видатною зовнішністю стала справжньою музою для дизайнерів.

За роки роботи дівчина встигла підписати контракти з Givenchy, MaxMara, Christian Dior, Hermes, Balenciaga, Roberto Cavalli, Valentino, Calvin Klein, Dolce & Gabbana.

До речі, зірка світових подіумів навіть відкрила своє модельне агентство Kmodels, яке допомагає красивим українкам підкорювати серця дизайнерів.

У свої 14 років ця модель уже демонструвала бездоганне дефіле на подіумах Парижа.

Блакитноока красуня стала музою Карла Лагерфельда, побувала на обкладинці Vogue, а також пожити в Мілані.

За свою довгу й успішну кар’єру Елла встигла підписати контракти з брендами Moschino, Yves Saint Laurent, Jil Sander, Mulberry, Chanel.

Успішна фотографиня й модель з України завжди носила із собою на зйомки фотоапарат.

Катерині Підлісній (справжнє ім’я дівчини) вдавалось не тільки мати неперевершений вигляд у кадрі, а й самій створювати знімки, від яких перехоплює подих.

У свої 20 українка виграла конкурс на найкращу фотографію від Harper’s Bazaar.

Зараз вона живе у своїй квартирі в Нью-Йорку й продовжує працювати моделлю та створювати обкладинки для журналів L’Officiel, Vogue, W Magazine, ELLE.

Виразні вилиці й котячий розріз очей — її візитівка.

У портфоліо Тетяни є фото для брендів Vanessa Bruno, Lanvin, Tara Jarmon, Sonia Rykiel.

Відома модель із Черкас встигає ще й бути хорошою мамою й приділяти синові максимум вільного часу, а також активно співпрацює з українською дизайнеркою Оленою Бурбою.

Фото: tattybohdan, ellakandybа, undervoodoo

