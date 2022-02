Росія заявила про відведення військ: що відбувається на кордоні насправді

Що відбувається на кордоні України та Росії.

Україна більше не в оточенні?

Днями Росія заявила, що повертає військових, які знаходяться поблизу українських кордонів на місця постійної дислокації.

Такі повідомлення здаються дивними, особливо на тлі останніх кількох тижнів, коли йшлося лише про ймовірну атаку Росії на Україну.

То чому у Кремлі раптово змінили план і чи справді змінили?

Почнемо з того, що спостерігачі, експерти та західні лідери до заяв Росії про відведення сил ставляться скептично і на це є свої об’єктивні причини.

Експерт Ради зовнішньої політики “Українська призма”, Олександр Караєв розповідає:

Весною минулого року, коли росіяни також заявляли про відведення військ від кордонів після навчання, по суті, понад 75% цих військ на кордоні залишились.

Вони були розпорошені між своїми таборами, місцями дислокації якраз на кордоні.

Крім того, не можна забувати, що російські війська поблизу українських кордонів не з’явились там раптово і неочікувано.

Директор “New geopolitics research network”, Михайло Самусь говорить, що:

Напередодні під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО основною темою обговорення також було відведення російських військ.

Причому згідно із заявами, Захід готовий вести діалог з Росію про безпеку в регіоні, та оптимістичних прогнозів наші союзники робити не поспішають.

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянсу потрібні докази добрих намірів Кремля.

Генеральний секретар НАТО, Єнс Столтенберг заявив, що деескалація на місцях не спостерігається.

Голова ЄС Урсула фон дер Ляєн також відреагувала на заяви Москви і звинуватила Кремль у посиланні “суперечливих сигналів”.

Мовляв, слів про відведення військ не достатньо, вони мусять підкріплюватися реальними діями.

Аналогічної позиції дотримуються й в Україна і уважно слідкують за ситуацією.

Міністр закордонних справ України, Дмитро Кулеба зазначає:

Та наші експерти пояснюють, повне відведення військ просто неможливе, оскільки вони й так базуються біля наших кордонів.

На межі з Україною розміщені 4 російські армії: 20-а, 1-а, 8-а, і 58-а.

Тільки не слід панікувати. Ми воюємо з Росією вже 8 років.

Війська ворога на наших кордонах стояли, стоять і ймовірно ще довго стоятимуть, та це не означає, що вони кудись вторгатимуться.

Чи можна вже видихнути з полегшенням?

Що буде далі?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Міністерство оборони України

