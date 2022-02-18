Сі Цзіньпін: його боїться навіть мафія! Хто керує Китаєм насправді

Хто насправді головний у КНР?

Лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін неодноразово входив у ТОП найвпливовіших людей світу за версією американських видань Forbes і Time.

Нині його бояться навіть високопоставлені китайські чиновники й члени мафіозних угруповань.

Утім, за спогадами “людей з минулого” Сі, передбачити, він коли-небудь стане лідером Китаю, було нереально.

Розповідаємо, як тихому й непримітному хлопчині вдалося стати керівником величезної країни.

Злидні майбутнього вождя

Майбутній голова КНР народився в 1953 році в Пекіні.

Його батько належав до найближчих соратників тодішнього китайського вождя Мао Цзедуна і в різні роки займав високі пости – віцепрем’єра Державної ради КНР та губернатора провінції Гуандун.

Як і належить дитині партійного лідера Сі Цзіньпін жив у розкоші. Утім, все змінилося, коли батька Сі звинуватили в нібито антипартійній змові, арештували та вислали з Пекіну.

У деяких джерелах навіть згадується, що одну з сестер Сі Цзіньпіна довели до суїциду.

Самого ж Сі в 1968 році за наказом Мао відправили на так зване “трудове виховання” в одну з найбідніших провінцій Китаю Шеньсі.

Так, 15-річний Сі Цзіньпін з так званих “червоних принців”, як тоді називали спадкоємців лідерів китайської комуністичної партії, умить перетворився на простого хлопчика, який змушений був жити в злиднях.

Тихіше їдеш – далі просунешся

У 1974 Сі Цзіньпіна прийняли до комуністичної партії КНР, попри ярмо “зрадника”, яке повісили на його батька.

Коли молодику було 25 років, його батька реабілітували й він знов зайняв високий пост голови провінції Гуандун.

Зв’язки родича допомогли Сі просунутися кар’єрними сходами, утім і сам він докладав зусиль.

Взяти хоча б перший шлюб Сі Цзіньпіна – не аби з ким, а з донькою посла КНР у Великобританії Ке Лінлін .

Шлюб протримався недовго – як припускають в деяких джерелах, далася взнаки замкненість юнака.

Утім, ця ж якість навпаки дещо допомогла Сі Цзіньпіну в політичній кар’єрі.

Його підвищення тривалий час лишалися непомітними.

Відтак, у ньому не бачили конкурента і, відповідно, не “ставили підніжки”.

Ворог корупціонерів

Тільки-но Сі Цзіньпін прийшов до влади, він заявив про себе як про рішучого борця з корупцією, а вона в провідній комуністичній партії Китаю процвітала.

Не дивно, адже станом на кінець 2005 року чисельність партії перевищувала 70 мільйонів членів.

Про антикорупційну кампанію Сі Цзіньпіна пишуть неоднозначно.

Хтось уважає, що лідер КНР дійсно потроху наводить лад в державі, хоча викорінити кумівство та хабарництво повністю зі зрозумілих причин не реально.

А хтось вказує на те, що, прикриваючись ідеєю суспільного блага, Сі насправді вигадав ефективну схему усунення політичних конкурентів.

Критики влади, зокрема, зазначають – попри декларування ідеї “прозорості”, всі розслідування за фактом корупції здійснюються під грифом “секретно”.

Як зараз живе один з найвпливовіших політиків у світі?

На чому тримається його влада?

Яке прізвисько в мережі дали Сі?

Детальніше дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про союз Китаю й Росії.

Фото: depositphotos

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