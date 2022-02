Сі Цзіньпін: його боїться навіть мафія! Хто керує Китаєм насправді

Хто насправді головний у КНР?

Лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін неодноразово входив у ТОП найвпливовіших людей світу за версією американських видань Forbes і Time.

Нині його бояться навіть високопоставлені китайські чиновники й члени мафіозних угруповань.

Утім, за спогадами “людей з минулого” Сі, передбачити, він коли-небудь стане лідером Китаю, було нереально.

Розповідаємо, як тихому й непримітному хлопчині вдалося стати керівником величезної країни.

Майбутній голова КНР народився в 1953 році в Пекіні.

Його батько належав до найближчих соратників тодішнього китайського вождя Мао Цзедуна і в різні роки займав високі пости – віцепрем’єра Державної ради КНР та губернатора провінції Гуандун.

Як і належить дитині партійного лідера Сі Цзіньпін жив у розкоші. Утім, все змінилося, коли батька Сі звинуватили в нібито антипартійній змові, арештували та вислали з Пекіну.

Самого ж Сі в 1968 році за наказом Мао відправили на так зване “трудове виховання” в одну з найбідніших провінцій Китаю Шеньсі.

Так, 15-річний Сі Цзіньпін з так званих “червоних принців”, як тоді називали спадкоємців лідерів китайської комуністичної партії, умить перетворився на простого хлопчика, який змушений був жити в злиднях.

У 1974 Сі Цзіньпіна прийняли до комуністичної партії КНР, попри ярмо “зрадника”, яке повісили на його батька.

Коли молодику було 25 років, його батька реабілітували й він знов зайняв високий пост голови провінції Гуандун.

Зв’язки родича допомогли Сі просунутися кар’єрними сходами, утім і сам він докладав зусиль.

Взяти хоча б перший шлюб Сі Цзіньпіна – не аби з ким, а з донькою посла КНР у Великобританії Ке Лінлін .

Шлюб протримався недовго – як припускають в деяких джерелах, далася взнаки замкненість юнака.

Його підвищення тривалий час лишалися непомітними.

Відтак, у ньому не бачили конкурента і, відповідно, не “ставили підніжки”.

Тільки-но Сі Цзіньпін прийшов до влади, він заявив про себе як про рішучого борця з корупцією, а вона в провідній комуністичній партії Китаю процвітала.

Не дивно, адже станом на кінець 2005 року чисельність партії перевищувала 70 мільйонів членів.

Хтось уважає, що лідер КНР дійсно потроху наводить лад в державі, хоча викорінити кумівство та хабарництво повністю зі зрозумілих причин не реально.

А хтось вказує на те, що, прикриваючись ідеєю суспільного блага, Сі насправді вигадав ефективну схему усунення політичних конкурентів.

Критики влади, зокрема, зазначають – попри декларування ідеї “прозорості”, всі розслідування за фактом корупції здійснюються під грифом “секретно”.

Як зараз живе один з найвпливовіших політиків у світі?

На чому тримається його влада?

Яке прізвисько в мережі дали Сі?

Детальніше дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про союз Китаю й Росії.

Фото: depositphotos

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.