Коаліція орла з драконом: чому союз Росії та Китаю вигідний Україні?

Пекін і Москва оприлюднили спільну заяву про свої геополітичні позиції.

Крім того, керівники держав підписали 15 стратегічних документів про співпрацю.

А Китай підтримав вимоги Росії щодо гарантій “не розширення НАТО на схід”.

Які це несе загрози для світової безпеки?

По-перше, співпраця Росії з КНР не є раптовою і несподіваною.

Координатор проєкту Free Hong Kong Center, Артур Харитонов розповідає:

З іншого боку, за словами деяких експертів, той факт, що Путін кинувся в обійми комуністичного Китаю саме зараз, теж має пояснення.

З початку 2021 року Кремль вийшов на активний контакт із Заходом.

Ескалація на українських кордонах минулої весни призвела до зустрічі із президентом США Байденом у Женеві.

Тоді здавалось, що сторони знайшли компроміси.

Після нарощення військ на українському кордоні у жовтні 2021 року, замість розмов із агресором і глибокого занепокоєння щодо України, Захід зайняв більш рішучу позицію і почав надавати нам пряму військову допомогу.

І з кожним ящиком джавелінів, вивантажених з літаків у Києві, сподівання Путіна примусити Захід та Україну піддатись на шантаж танули на очах.

Директор New Geopolitics Research Network, Михайло Самусь говорить, що все пішло не так, як хотів Путін:

Коли президент Росії заявив, що він йде до Китаю, він демонстративно показав, що готовий до глибокої інтеграції чи стратегічного партнерства з Китаєм.

Очільник Кремля образився на європейців, на американців. Він віддав величезні території Китаю в оренду, підписав договір про “силу Сибіру” газопровід, натякаючи на те, що в нього взагалі газу на Європу не вистачить.

Адже у Китаю від співпраці з Росією є свої дуже егоїстичні вигоди – отримати дешеві ресурси.

Деякі експерти вважають, що об’єднання Росії і Китаю може зіграти Україні на руку.

Безумовно, спільна непередбачуваність Путіна та Сі Цзіньпіна створює західним союзникам додаткові проблеми, зате натоміть додає можливостей нам.

Мовляв, відхід Росії до Китаю, наближає нас до Заходу.

Китай може врятувати Росію від драконівських західних санкцій у разі вторгнення в Україну?

Що Україні від китайсько-російської дружби?

