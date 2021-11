Китай готується до глобальної кібервійни. Навіщо йому Альянс червоних хакерів

Китай становить одну з головних кіберзагроз для усього світу.

В структурі армії Китаю є цілий таємний підрозділ, створений у 2004 році.

Він займається військовими кіберопераціями.

Однак для проведення таких дій уряд долучає цивільних спеціалістів.

А саме Альянс червоних хакерів.

Це неформальне об’єднання, яке за різними данними налічує до 80 тисяч програмістів.

До того ж вони “працюють” по всьому світу.

То ж тепер у Китаю глобальніші плани.

Уряд КНР готує секретний список компаній, які допоможуть виграти майбутню кібервійну.

То Китай готується до глобальної кібервійни?

Що це за список та якими можуть бути наслідки для всього світу?

