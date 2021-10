Росія та Китай захоплять світ? Яку загрозу для України та світу несе такий союз

Російські і китайські кораблі вперше в історії провели спільне патрулювання у Тихому океані.

А нещодавно Пекін і Москва організували військові маневри на полігонах Китаю.

Володимир Путін вже не раз хизувався дружбою із Сін Цзіньпіном.

Глава Кремля і вся його рать переконують, що Росія і Китай — навіки браття.

Москва активізувала порядок денний про “вселенську дружбу” з Пекіном на тлі зростання напруги між Китаєм та США.

Але наскільки міцна дружба між Путіним і Сі Цзіньпіном?

І яку загрозу для світу і України, зокрема, несе союз Путіна і Сі Цзіньпіна?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

