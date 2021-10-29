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Video: Росія та Китай захоплять світ? Яку загрозу для України та світу несе такий союз

Російські і китайські кораблі вперше в історії провели спільне патрулювання у Тихому океані. А нещодавно Пекін і Москва організували військові маневри на полігонах Китаю. Володимир Путін вже не раз хизувався дружбою із Сін Цзіньпіном. Глава Кремля і вся його рать переконують, що Росія і Китай — навіки браття. Москва активізувала порядок денний про "вселенську дружбу" з Пекіном на тлі зростання напруги між Китаєм та США. [read_more_news] Але наскільки міцна дружба між Путіним і Сі Цзіньпіном? І яку загрозу для світу і України, зокрема, несе союз Путіна і Сі Цзіньпіна? Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Україна розгромила Росію в Гаазі. Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

Росія та Китай захоплять світ? Яку загрозу для України та світу несе такий союз
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Російські і китайські кораблі вперше в історії провели спільне патрулювання у Тихому океані.

А нещодавно Пекін і Москва організували військові маневри на полігонах Китаю.

Володимир Путін вже не раз хизувався дружбою із Сін Цзіньпіном.

Глава Кремля і вся його рать переконують, що Росія і Китай — навіки браття.

Москва активізувала порядок денний про “вселенську дружбу” з Пекіном на тлі зростання напруги між Китаєм та США.

Також по темі: Неадекватність Кремля на руку Україні? Казарін про одну з головних помилок Росії Лукашенко водить Кремль за ніс? Експерти розвінчали головні міфи про аншлюс Білорусі "Батько наш Бандера" довів Москву до істерики! Чому флешмоб став вірусним і як реагує Кремль

Але наскільки міцна дружба між Путіним і Сі Цзіньпіном?

І яку загрозу для світу і України, зокрема, несе союз Путіна і Сі Цзіньпіна?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Україна розгромила Росію в Гаазі.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

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ICTV / Ранок / Росія та Китай захоплять світ? Яку загрозу для України та світу несе такий союз / 29.10.2021 13:14
29.10.2021 13:14

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