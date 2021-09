Новий перерозподіл сил. Європа і США стануть ворогами, а Китай захопить світ?

США, Австралія та Великобританія несподівано для усього світу утворили новий оборонний альянс – AUKUS. Він покликаний, зокрема, протистояти активному посиленню впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Ще на початку літа цього року ООН офіційно визнали найбільшою загрозою світовій безпеці саме Китай. Друге місце призначили Росії, а третє – світовому тероризму.

То ж створення нового альянсу, який націлений протистояти впливу найзапеклішого ворога США не мав би викликати подиву.

От тільки тепер звична для усіх розстановка сил, а саме як Європа і США разом проти Росії та Китаю, вже не є такою переконливою.

Створення нового союзу боляче вдарило по одному з європейських лідерів – Франції.

Аналітики хвилюються, мовляв, створення такого союзу ставить під загрозу існування та вплив НАТО.

Саме цю історію підхопила і активно розкручує Росія.

Відтак може здійснитись давня мрія Кремля – зробити Європу і США ворогами.

То як один військовий контракт перекроїв політичну карту світу?

Якими будуть наслідки?

І де у цьому розкладі Україна?

Розбиралась Роксолана Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо найманці Вагнера збираються в Малі.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.