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Video: Новий перерозподіл сил. Європа і США стануть ворогами, а Китай захопить світ?

США, Австралія та Великобританія несподівано для усього світу утворили новий оборонний альянс – AUKUS. Він покликаний, зокрема, протистояти активному посиленню впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ще на початку літа цього року ООН офіційно визнали найбільшою загрозою світовій безпеці саме Китай. Друге місце призначили Росії, а третє – світовому тероризму. То ж створення нового альянсу, який націлений протистояти впливу найзапеклішого ворога США не мав би викликати подиву. От тільки тепер звична для усіх розстановка сил, а саме як Європа і США разом проти Росії та Китаю, вже не є такою переконливою. Створення нового союзу боляче вдарило по одному з європейських лідерів – Франції. [read_more_news] Аналітики хвилюються, мовляв, створення такого союзу ставить під загрозу існування та вплив НАТО. Саме цю історію підхопила і активно розкручує Росія. Відтак може здійснитись давня мрія Кремля – зробити Європу і США ворогами. То як один військовий контракт перекроїв політичну карту світу? Якими будуть наслідки? І де у цьому розкладі Україна? Розбиралась Роксолана Влох. Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо найманці Вагнера збираються в Малі. Фото: Unsplash  

Новий перерозподіл сил. Європа і США стануть ворогами, а Китай захопить світ?
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США, Австралія та Великобританія несподівано для усього світу утворили новий оборонний альянс – AUKUS. Він покликаний, зокрема, протистояти активному посиленню впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Ще на початку літа цього року ООН офіційно визнали найбільшою загрозою світовій безпеці саме Китай. Друге місце призначили Росії, а третє – світовому тероризму.

То ж створення нового альянсу, який націлений протистояти впливу найзапеклішого ворога США не мав би викликати подиву.

От тільки тепер звична для усіх розстановка сил, а саме як Європа і США разом проти Росії та Китаю, вже не є такою переконливою.

Створення нового союзу боляче вдарило по одному з європейських лідерів – Франції.

Також по темі: НАТО загрожує розкол? Чому та до чого тут французькі підводні човни Що заважає Україні вступити до НАТО? За що Україна має сплатити Китаю мільярд доларів?

Аналітики хвилюються, мовляв, створення такого союзу ставить під загрозу існування та вплив НАТО.

Саме цю історію підхопила і активно розкручує Росія.

Відтак може здійснитись давня мрія Кремля – зробити Європу і США ворогами.

То як один військовий контракт перекроїв політичну карту світу?

Якими будуть наслідки?

І де у цьому розкладі Україна?

Розбиралась Роксолана Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо найманці Вагнера збираються в Малі.

Фото: Unsplash

 

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ICTV / Ранок / Новий перерозподіл сил. Європа і США стануть ворогами, а Китай захопить світ? / 23.09.2021 13:11
23.09.2021 13:11

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