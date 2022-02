Аби потім не витрачатись на лікування: на яких продуктах економити не слід?

На яких продуктах не варто економити — корисні поради.

Ведення обліку витрат та економія сімейного бюджету — це чудові показники твоєї фінансової грамотності.

Проте є такі продукти харчування, на яких економити не слід.

Краще витратити більше на дійсно смачний та якісний продукт, аніж потім намагатись виправити наслідки від дешевих аналогів.

Отож, Ранок у Великому Місті зараз розповість, на чому економити не можна.

Якщо не уявляєш і дня без скибки свіжого хліба з вершковим маслом, то мусиш знати, що на ньому економити не слід.

Якщо вживати його у помірній кількості, масло є дуже корисним. А от його замінники — зовсім ні.

Різноманітні спреди справді нагадують за смаком справжнє масло, проте у їхньому складі є не лише молочний, але й рослинний жир.

А маргарин, який вважається ще одним поширеним замінником масла, взагалі не є молочним продуктом. У ньому містяться трансжири, які не можуть перетворити ферменти нашого організму.

Ці речовини вкрай шкідливі: призводять до збоїв у органах та системах організму і навіть здатні провокувати появу онкології.

Поки ми не відійшли далеко від “молочки”, ось іще один представник цієї групи.

У виробництві сиру використовуються молочні компоненти високої жирності, які коштують недешево. А низька ціна може свідчити про підробку.

Для аналогів виробники зловживають тваринними та рослинними жирами, що не лише знижує собівартість, а й також негативно відбивається на якості.

М’ясо вважається головним джерелом тваринного білка і просто є незамінним та улюбленим елементом раціону багатьох людей.

Дієтологи наполегливо рекомендують не економити на м’ясі, адже замінники із ним не зрівняються.

Причому, йдеться лише про натуральний продукт, адже сосиски та напівфабрикати містять багато шкідливих добавок і не несуть організму ніякої користі.

Якщо яловичина та свинина й справді є надто дорогою, аби купувати її часто, можеш перейти на м’ясо курки й індички. Воно не менш поживне й смачне.

Проте, якщо ти фанат м’ясних виробів, краще обирати якісніші й дорожчі. Сосиски, виготовлені з натурального м’яса, а не субпродуктів та сої, коштуватимуть дорожче.

Сьогодні немає проблем із асортиментом фруктів та овочів протягом всього року, але краще споживати їх у сезон. Тоді вони і дешевше, і корисніше.

А от відмовлятися від фруктів взагалі заради економії – ідея погана. Адже в них міститься величезний запас вітамінів та поживних речовин, які тримають наш імунітет у тонусі.

Якщо організму їх не вистачатиме – він буде більш схильним до стресів, застуд та інших медичних проблем. А ліки, повір, коштують набагато дорожче. А здоров`я – тим більше.

І головне: не обов`язково купувати дороге манго – можна обійтися й бюджетними яблуками. Головне – не позбавляти себе можливості в сезон зарядитися натуральними вітамінами та енергією фруктів. А заощадити можна на чомусь менш корисному.

До речі, про смаколики.

Сюди ми віднесемо випічку й всіма улюблені цукерки.

Замінюючи вершкове масло та молоко спредами і сумішами, виробники знижують собівартість товару й збільшують його шкоду.

Такі аналоги несуть велику кількість трансжирів, що вже є потенційною загрозою для організму людини.

Шкідливі добавки, що містяться у дешевих кондитерських виробах, можуть призвести до розвитку різних захворювань, в тому числі ожиріння і цирозу.

Тож не купуй дешеву випічку. Краще готуй смаколики вдома з натуральних продуктів або просто заміни їх сезонними фруктами.

Головне фото: Unsplash

