Топ смачних і корисних перекусів упродовж дня

Корисний перекус: що їсти, аби не зіпсувати своє здоров’я і фігуру.

Снеки, чипси, фаст-фуд, якими часто замінюють повноцінний прийом їжі не дають організму нічого корисного та поживного.

Замість цього, ввечері з’являється дике відчуття голоду.

Відтак це шкодить здоров’ю і призводить до ожиріння.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив зібрати список корисних і смачних перекусів, які збагатять організм вітамінами, мінералами, а також допоможуть уникнути багатьох хвороб.

Багато людей люблять їсти мюслі на сніданок.

До їх складу входять злаки, вітамін Е, вітаміни групи В, а також кальцій, магній і залізо. Також до мюслів часто додають сухофрукти і горіхи, які теж є дуже корисними.

Проте треба уважно читати склад продукту, адже консерванти і екзотичні фрукти можуть завдати шкоди організмові.

Тому треба обирати мюслі із максимально натуральним складом.

Мюслі ідеальні для людей із зайвою вагою, адже допомагають виводити з організму холестерин, токсини і шлаки.

Фрукти збагачують організм вітамінами і глюкозою.

Крім того, вживання фруктів покращує настрій і насичує організм енергією.

Найкраще обирати цитрусові фрукти, адже вони містять найменше вуглеводів.

Найкраще – за годину до або після їжі.

Фруктові салати – найкращий варіант для того, щоб смачно і корисно поїсти.

По-перше, ви збагатите організм різними вітамінами.

По-друге, до таких салатів можна додати йогурт чи мед, що лише збільшить користь для організму.

Овочі – це ідеальний перекус.

Можна нарізати різні овочі і змішати з травами і натуральним йогуртом або оливковою олією.

Такий перекус не лише наситить організм вітамінами, але й допоможе втамувати голод.

Горіхи містять багато поліненасичених жирних кислот, які потрібні організмові.

А сухофрукти багаті на вітамін А, вітаміни групи В, залізо, магній, фосфор, натрій, кальцій і калій.

Саме тому навіть невелика кількість горіхів та сухофруктів допоможе збагатити організм корисними вітамінами і мінералами та сприятиме здоровому харчуванню.

Молочні продукти допомагають нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту.

Якщо ви відчуваєте важкість після сніданку чи обіду, здуття, то кефір або йогурт допоможе усунути ці неприємні симптоми.

Найкраще вживати молочні продукти з мінімальним вмістом жиру.

Варені яйця містять багато білку, саме тому організм дуже швидко насичується.

Саме тому так багато людей, які займаються спортом, часто їдять яйця.

І вони не додають зайвих кілограмів.

Зерновий хліб містить велику кількість вітамінів, мікроелементів і баластних речовин, які необхідні для нормальної роботи кишківника.

А риба корисна омега-3-жирними кислотами.

Його користь проявляється в тому, що заспокоює нервову систему, зменшує ризик інфаркту і зменшує артеріальний тиск.

Саме тому такі канапки надзвичайно корисні та поживні.

Надзвичайно корисний не лише кисломолочний сир, але й тверді сири.

Кисломолочний сир можна змішувати з ягодами та фруктами, медом, родзинками чи курагою, ще можна робити солодкі сирки.

А тверді сир можна додавати до салатів, канапок або просто нарізати пластинками і їсти.

Регулярне вживання сиру зміцнює нервову систему, імунітет, підвищує тонус і налагоджує роботу шлунково-кишкового тракту.

Проте не варто переборщувати з молочними продуктами, адже вони можуть викликати алергію і висипання.

