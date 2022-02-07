Топ смачних і корисних перекусів упродовж дня

Корисний перекус: що їсти, аби не зіпсувати своє здоров’я і фігуру.

Снеки, чипси, фаст-фуд, якими часто замінюють повноцінний прийом їжі не дають організму нічого корисного та поживного.

Замість цього, ввечері з’являється дике відчуття голоду.

Відтак це шкодить здоров’ю і призводить до ожиріння.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив зібрати список корисних і смачних перекусів, які збагатять організм вітамінами, мінералами, а також допоможуть уникнути багатьох хвороб.

Топ смачних і корисних перекусів

1. Мюслі

Багато людей люблять їсти мюслі на сніданок.

До їх складу входять злаки, вітамін Е, вітаміни групи В, а також кальцій, магній і залізо. Також до мюслів часто додають сухофрукти і горіхи, які теж є дуже корисними.

Мюслі допомагають покращувати роботу шлунково-кишкового тракту.

Проте треба уважно читати склад продукту, адже консерванти і екзотичні фрукти можуть завдати шкоди організмові.

Тому треба обирати мюслі із максимально натуральним складом.

Мюслі ідеальні для людей із зайвою вагою, адже допомагають виводити з організму холестерин, токсини і шлаки.

2. Фрукти або фруктові салати

Фрукти збагачують організм вітамінами і глюкозою.

Крім того, вживання фруктів покращує настрій і насичує організм енергією.

Найкраще обирати цитрусові фрукти, адже вони містять найменше вуглеводів.

Треба пам’ятати, що фрукти не можна вживати у великій кількості.

Найкраще – за годину до або після їжі.

Фруктові салати – найкращий варіант для того, щоб смачно і корисно поїсти.

По-перше, ви збагатите організм різними вітамінами.

По-друге, до таких салатів можна додати йогурт чи мед, що лише збільшить користь для організму.

3. Овочі або овочеві салати

Овочі – це ідеальний перекус.

Можна нарізати різні овочі і змішати з травами і натуральним йогуртом або оливковою олією.

Такий перекус не лише наситить організм вітамінами, але й допоможе втамувати голод.

4. Горіхи і сухофрукти

Горіхи містять багато поліненасичених жирних кислот, які потрібні організмові.

А сухофрукти багаті на вітамін А, вітаміни групи В, залізо, магній, фосфор, натрій, кальцій і калій.

Саме тому навіть невелика кількість горіхів та сухофруктів допоможе збагатити організм корисними вітамінами і мінералами та сприятиме здоровому харчуванню.

Оптимальна кількість горіхів і сухофруктів на день – 7-10 штук, адже горіхи містять багато жирів, а сухофрукти – вуглеводів.

5. Кефір або йогурт

Молочні продукти допомагають нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту.

Якщо ви відчуваєте важкість після сніданку чи обіду, здуття, то кефір або йогурт допоможе усунути ці неприємні симптоми.

Найкраще вживати молочні продукти з мінімальним вмістом жиру.

6. Варені яйця

Варені яйця містять багато білку, саме тому організм дуже швидко насичується.

Крім того, білок допомагає спалювати жирові відкладення.

Саме тому так багато людей, які займаються спортом, часто їдять яйця.

І вони не додають зайвих кілограмів.

7. Зерновий хліб з рибою, авокадо чи фруктами

Зерновий хліб містить велику кількість вітамінів, мікроелементів і баластних речовин, які необхідні для нормальної роботи кишківника.

А риба корисна омега-3-жирними кислотами.

Авокадо містить калій, мідь і залізо.

Його користь проявляється в тому, що заспокоює нервову систему, зменшує ризик інфаркту і зменшує артеріальний тиск.

Саме тому такі канапки надзвичайно корисні та поживні.

8. Сир

Надзвичайно корисний не лише кисломолочний сир, але й тверді сири.

Кисломолочний сир можна змішувати з ягодами та фруктами, медом, родзинками чи курагою, ще можна робити солодкі сирки.

А тверді сир можна додавати до салатів, канапок або просто нарізати пластинками і їсти.

Сир – це натуральний продукт, саме тому він корисний своїми живильними цінностями і безліччю корисних речовин.

Регулярне вживання сиру зміцнює нервову систему, імунітет, підвищує тонус і налагоджує роботу шлунково-кишкового тракту.

Проте не варто переборщувати з молочними продуктами, адже вони можуть викликати алергію і висипання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які продукти мають бути в щоденному раціоні.

Фото: Unsplash

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