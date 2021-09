Ніякої гіпертонії! ТОП 5 продуктів, які знижують тиск

Продукти, які допоможуть швидко та ефективно знизити тиск.

Підвищений тиск нагадує стихійне лихо – ніколи не знаєш, якими будуть наслідки. Сьогодні третина українців страждає гіпертонії та регулярно приймає лікарські засоби.

Проте дати раду цій проблеми можуть не лише пігулки, яле й деякі продукти харчування.

Велика кількість солі, як відомо, підвищує тиск. Але у солі є конкурент – це калій. Тому свій раціон слід наситити продуктами, багатими на цей елемент.

Наприклад, бананами. Адже в одному банані близько 420 мг калію. Крім бананів, на калій багаті печена картопля зі шкіркою, курага та абрикоси.

У селері дуже багато харчової клітковини, яка не всмоктується в шлунково-кишковому тракті.

Вона розбухає, вбираючи в себе близько 10-15% “шкідливого” холестерину, який відкладається на судинах і призводить до підвищення тиску.

Крім того, у селері присутні речовини, що розширюють судини та знижують артеріальний тиск. Додавай селеру в салати і їж приблизно 150 гр зелені на день.

Ця ягода підвищує еластичність і міцність стінок кровоносних судин, зменшує головні болі і знижує тиск.

Якщо у тебе є схильність до гіпертонії, радимо щодня з’їдати по склянці журавлини, перетертої з невеликою кількістю меду.

Крім йоду і вітамінів, у морській капусті містяться альгінати. Ці речовини в нашому кишечнику не перетравлюються, але виконують дуже важливу функцію – вбирають надлишкову воду і холестерин.

Відповідно, це профілактика атеросклерозу судин, надзвичайно важлива у боротьбі із тиском.

Насіння льону багате на полінасичені омега-3 жирні кислоти.

Вони сприяють виведенню з організму холестерину, завдяки чому на судинах не утворюються холестеринові бляшки і не розвивається атеросклероз.

