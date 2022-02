Джерело краси та антиоксидантів. Корисні властивості кокоса

Чим корисний кокос.

Екзотичний горіх з міцною шкаралупою, за якою ховається купа корисних речовин.

Так, це унікальний кокос.

Чому цей тропічний плід варто додати до раціону?

Ранок у Великому Місті дослідив корисні властивості горіха і готовий поділитися результатами.

На відміну від багатьох інших фруктів із високим вмістом вуглеводів, кокос містить переважно жир.

Також він багатий на білок і невелику кількість вітамінів групи В.

Мінерали цього горіха беруть участь у багатьох функціях організму.

У кокосі особливо багато марганцю, який необхідний для здоров’я кісток і метаболізму вуглеводів, білків та холестерину.

Також він містить мідь та залізо, які допомагають утворювати еритроцити.

Є у його складі і важливий антиоксидант селен, що захищає клітини.

Споживання кокосової олії може зменшити жир на животі.

Це особливо корисно, оскільки надлишок жиру у цій зоні збільшує ризик серцево-судинних захворювань та діабету.

Вживання кокоса також може покращити рівень холестерину.

У кокосовому горісі мало вуглеводів, багато клітковини та жиру.

Через це він може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові.

Клітковина сприяє уповільненню травлення та поліпшенню резистентності до інсуліну.

Кокос містить фенольні сполуки, які є антиоксидантами і можуть захистити клітини від пошкоджень.

За даними досліджень, це може вберегти клітини від смерті, яку спричинили окиснення чи хіміотерапія.

Нерафінована кокосова олія розгладжує зморшки і допомагає висвітлити пігментні плями.

Кокос надає приємного смаку пікантним стравам.

Його текстура добре поєднується з карі, рибними рагу, стравами з рису.

Подрібнений горіх чудово підходить для випічки та додає природних солодких ноток до печива і булочок.

Крім того, кокосова олія – це смачний термостійкий жир, який можна використовувати при випіканні або смаженні.

Через високий вміст жиру кокос дуже калорійний (354 ккал на 100 грамів).

Тому тим, хто стежить за фігурою, горіх слід вживати у помірних кількостях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розколоти кокос.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.