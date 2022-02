Як швидко зняти втому: 5 експрес-способів

Ці 5 способів допоможуть швидко зняти втому, якщо видався напружений день. Повноцінного нічного сну вони, звісно ж, не замінять. Але дадуть можливість не клювати носом і успішно завершити усі важливі справи.

Відчуття втоми може бути одним із симптомів зневоднення. Адже саме чиста вода допомагає тілу підтримувати тонус.

Згадай, коли ти востаннє пив(ла) воду. Якщо більше, ніж годину тому – мерщій за склянкою!

А щоб попередити відчуття слабкості, кожні півгодини роби хоча б кілька ковтків.

Окрім води, швидко впоратись із втомою допоможуть свіжовижатий сік, зелений чай або смузі. Ці напої буквально заряджають організм життєвою силою.

Ефективна зброя проти втоми – контрастний душ. Він чудово бадьорить: потрібно лише 3-5 хвилин – і ти знову в строю.

Якщо зараз немає можливості прийняти душ – хоча б просто вмийся прохолодною водою. Це допоможе зняти втому і знову відчути бадьорість.

Ефективний спосіб швидко зняти втому – простимулювати на енергетично активні точки:

Аби відчути ефект, треба натискати на кожну точку 1-3 хвилини. Якщо дозволяє час – весь комплекс можна повторити ще раз.

Для того, щоб медитувати, не обов’язково мати спеціальні навички. Все, що тобі потрібно – це 15 хвилин часу.

Як медитувати?

Хочеться позіхати? Не стримуй себе! Річ у тім, що позіхання запускає так звану функцію самооохолодження клітин мозку. Таким організм отримує більше кисню, кровообіг покращується, а відчуття втоми – зменшується.

Тепер ти знаєш, як швидко зняти втому. Користуйся цими порадами та читай інші наші матеріали.

Фото: Unsplash

