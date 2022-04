Як навчитись медитувати правильно? Інструкція для початківців

Медитація для початківців – як навчитись медитувати.

У медитації немає ніякого чаклунства і магії. Це просто певна вправа, тренування, не більше. Мета медитації – це не “відкриття третього ока”, а здорове тіло і здоровий розум, спокій та гармонія, врівноваженість і щастя.

Якщо ти досі не в курсі, що таке медитація, і думаєш, що це якийсь різновид індійської молитви чи одна з технік візуалізації – в тебе якісь застарілі дані.

Бо навіть наукою вже доведено: медитація – інструмент, який цілком може змінити твою свідомість в сенсі якості та усвідомленості життя. Вона зупинить твій безконтрольний потік думок, навчившись чути себе справжнього.

Всі, хто спробував займатись цією практикою, говорили, ніби вона дарує спокій, гармонію і позбавляє людину тривожності.

Але як почати медитувати людині, яка ніколи цим не займалась? І щоб без курсів, що всім разом треба співати: “Харе, Крішна, Крішна, харе!”?

У цьому матеріалі ми зібрали поради, як правильно медитувати, і навіть з’ясували важливі деталі – наприклад, в якій позі повинно застигнути ваше тіло під час сеансу.

Отже, медитація – це ефективна вправа з розслаблення та концентрації, яка звільняє твій розум від думок і тривог, заспокоює та впорядковує мислення.

Регулярні заняття медитацією підвищують твій настрій, вчать тебе розслаблятися і не реагувати на стрес.

А ще допомагають в боротьбі зі шкідливими звичками, зміцнюють твою волю і характер, покращують концентрацію, пам’ять та інтелект.

Але, найголовніше, медитація розвиває в тобі здорову критичну здатність, вміння дивитися на речі й на себе тверезо і неупереджено.

З ранку медитація упорядкує ваш розум і дасть заряд енергії на день прийдешній.

А ввечері дозволить зняти напругу і втому, позбавить від докучливих думок і турбот.

Важливо не пропускати жодного сеансу. Нехай медитація стане щоденною звичкою.

Якщо у тебе зовсім мало часу або тобі спочатку дуже важко сидіти склавши руки 20 хвилин, спробуй 5-ти хвилинні медитації.

Це особлива техніка, яку викладає один з відомих майстрів цієї практики.

Може бути будь-яке місце, але тебе нічого не повинно відривати під час практики – це важливо.

Деякі не рекомендують займатися практикою у власній спальні.

Бо в такому випадку існує ймовірність, що ти заснеш під час сеансу. Твій мозок звик – в цій кімнаті він засинає.

Але якщо у тебе немає можливості вибрати інше приміщення для практики, то нічого страшного в медитації в спальні немає.

Це не критично, повір.

Навіть медитація посеред натовпу здатна дати ефект, тому не нехтуй нею, навіть якщо у тебе немає тихого місця, де б ти міг залишитися наодинці з собою.

Головне, щоб спина була пряма, і тобі було зручно.

Спина не повинна бути нахилена вперед або назад.

Хребет повинен утворювати прямий кут з поверхнею, на якій ти сидиш.

Можеш сісти на який-небудь стілець, але бажано не спиратися на його спинку.

Рівне положення спини потрібно для того, щоб тобі було легше дихати, і повітря краще проходило через легені. Ну і для збереження усвідомленості.

Адже медитація, як ми вже писали, це і метод спостереження за своїм розумом. А такі речі вимагають концентрації.

Заплющ очі. Постарайся повністю розслабити тіло. Спрямуй увагу в напружені ділянки тіла.

Але якщо не виходить, нічого страшного, залиш все, як є.

Закрий очі та спрямуй свою увагу на дихання або мантру – слово або фразу, яка повторюється знову і знову під час медитації.

Коли ти помічаєш, що почав (а) про щось думати, просто спокійно повертайся на вихідну точку – концентрацію на диханні або мантрі.

Уникай спроб інтерпретації думок, відчуттів, бажань які виникають всередині. Сприймай ці речі, ніби не залучаючись у них: ти – сторонній спостерігач, нехай, як хмари, проносяться повз.

ВАЖЛИВО: Позбутися від думок буває важко, бо мозок звик постійно думати. Але позбавлення від думок – це не мета медитації, як багато хто думає.

Твоє завдання – просто спокійно спостерігати за своїм диханням чи концентруватися на мантрі.

Не потрібно намагатися сильно вплинути на те, як проходить медитація. Ти просто спокійно спостерігаєш, що відбувається, не втручаючись в події.

Нехай все проходить саме собою: не приходять думки – супер, приходять думки – теж супер.

Що б хто тобі не говорив, не існує “правильних” чи “неправильних” переживань в стані медитації.

Все, що б з тобою не відбувалося, буде правильним, просто тому, що воно відбувається – й іншого відбуватися не може.

Медитація – це ще й спосіб прийняття чинного порядку речей, свого внутрішнього світу, таким, яким він є.

Медитація виробляє чудовий ефект: знижує рівень стресу, заспокоює прискорене серцебиття, робить дихання глибшим, знімає внутрішню напругу.

Крім того, медитація допомагає звільнитися від думок про проблеми та конфлікти, абстрагуватись від роздратування, злості та поганого настрою.

Вона дозволяє нам просто знаходитися в теперішньому моменті.

Звільнившись від негативних емоцій, ти відкриваєшся для позитивних емоцій і почуттів,– наприклад, для радості й доброти.

Але усе це ти зрозумієш і відчуєш в перспективі. А поки не потрібно нічого ускладнювати: просто побудь у тиші та спокої, і придивись до себе такого/такої, яким/якою ти є насправді.

Фото: Pexels

