5 кроків виходу зі стресу – корисні поради психолога

Нові умови життя повні обмежень і тривала невизначеність призводить до того, що ми знаходимося у стресі.

Але як вийти зі стресу і не давати заганяти себе у подібний стан під час карантину?

Тримайте корисні поради від психологині проекту емоційної та психологічної підтримки Mindly Оксани Хміль.

— Стрес, коли він короткостроковий та інтенсивний, є корисним для нашого організму, адже він мобілізує внутрішні ресурси, проте більш тривалий стрес, навіть менш інтенсивний, вже є вкрай шкідливим та таким, що підриває імунну систему організму – розповідає психологиня.

Під час карантину та самоізоляції ми саме й зіштовхнулися з тривалим негативним стресом.

Як протистояти стресу

потрібно знайти первинну причину стресу;

нейтралізувати надлишок негативних емоцій;

сформувати впевненість у собі;

визначити структуру стресу;

знайти власні ресурси для його подолання.

Детальніше про те, як правильно це все втілити у життя, дивіться у лекції Mindly — 5 кроків виходу зі стресу.

Кризисна психологиня сформувала покроковий алгоритм виходу зі стресу.

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить безкоштовні інтерактивні онлайн-лекції з психологами на своєму YouTube-каналі.

Спеціалісти на конкретних “карантинних” прикладах розбирають різні ситуації, в яких знаходиться на сьогодні населення.

Мета — дати дієві інструменти, щоб протистояти негативному психологічному впливу Covid-19 та карантину, не допустити погіршення емоційного стану українського населення.

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