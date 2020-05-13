5 кроків виходу зі стресу – корисні поради психолога

Нові умови життя повні обмежень і тривала невизначеність призводить до того, що ми знаходимося у стресі.
Але як вийти зі стресу і не давати заганяти себе у подібний стан під час карантину?
Тримайте корисні поради від психологині проекту емоційної та психологічної підтримки Mindly Оксани Хміль.
— Стрес, коли він короткостроковий та інтенсивний, є корисним для нашого організму, адже він мобілізує внутрішні ресурси, проте більш тривалий стрес, навіть менш інтенсивний, вже є вкрай шкідливим та таким, що підриває імунну систему організму – розповідає психологиня.
Під час карантину та самоізоляції ми саме й зіштовхнулися з тривалим негативним стресом.Також по темі: Як не заразитися на коронавірус у салоні краси: дієві поради Позитивні новини, які піднімуть настрій на карантині Як доглядати за собою на карантині: прості, але ефективні поради
Як протистояти стресу
- потрібно знайти первинну причину стресу;
- нейтралізувати надлишок негативних емоцій;
- сформувати впевненість у собі;
- визначити структуру стресу;
- знайти власні ресурси для його подолання.
Детальніше про те, як правильно це все втілити у життя, дивіться у лекції Mindly — 5 кроків виходу зі стресу.
Кризисна психологиня сформувала покроковий алгоритм виходу зі стресу.
Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить безкоштовні інтерактивні онлайн-лекції з психологами на своєму YouTube-каналі.
Спеціалісти на конкретних “карантинних” прикладах розбирають різні ситуації, в яких знаходиться на сьогодні населення.
Мета — дати дієві інструменти, щоб протистояти негативному психологічному впливу Covid-19 та карантину, не допустити погіршення емоційного стану українського населення.