5 продуктов, которые избавят от стресса и депрессии

Современный человек ежедневно встречается со стрессами и эмоциональными потрясениями. Нервной системе приходится ой как непросто 🙂 Но не стоит отчаиваться: выход есть!
Журналисты Утра в Большом Городе собрали 5 продуктов, которые способны мгновенно поднять настроение, и даже – избавить от депрессии.
Яркие фрукты и овощи
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Хурма, апельсины, тыква, морковь, свекла – всё фрукты и овощи, на которые природа не пожалела красок, способны заряжать хорошим настроением.
И дело не только в их позитивной окраске.
Оказывается, в красных и оранжевых овощах и фруктах содержатся особые вещества – биофлавоноиды. Они улучшают кровообращение мозга.
Благодаря этому мозг получает больше кислорода. Результат – отличное самочувствие и замечательное настроение.
Бананы
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Ещё один фрукт, совершенно незаменимый при депрессии, – банан.
Эти солнечные плоды содержат вещество оналкалоид харман, способный вызвать чувство эйфории.
А витамин B6, которым также богаты бананы, эффективно успокаивает нервную систему, дарит душевную гармонию и равновесие.
Креветки
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Эти удивительно вкусные дары моря содержат рекордно большое количество йода.
А ведь этот элемент отвечает за работоспособность человека и активность мозговой деятельности, снимает усталость и активно противостоит стрессу.
Кстати, схожим действием обладает и морская капуста.
Специи
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Корица, гвоздика, кардамон, куркума… Пряности не только делают вкус блюд более ярким и выразительным, но и способны победить любую депрессию.
Они мобилизуют внутренние силы организма, снижают чувство тревожности и поднимают настроение.
Горчица
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Горчица – это не только вкусная приправа, но и отличный борец со стрессом.
Она повышает уровень гормона счастья – серотонина, и дарит невероятный прилив бодрости.
Диетологи советуют употреблять хотя бы одну чайную ложку горчицы в день.
Впрочем, если эта приправа вам не по вкусу – можете заменить её на красный перец, вассаби или хрен.
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Алина Воронкова
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19.08.2020 10:37
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