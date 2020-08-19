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ICTV / Ранок / 5 продуктов, которые избавят от стресса и депрессии / 19.08.2020 10:37
19.08.2020 10:37
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5 продуктов, которые избавят от стресса и депрессии


Современный человек ежедневно встречается со стрессами и эмоциональными потрясениями. Нервной системе приходится ой как непросто 🙂 Но не стоит отчаиваться: выход есть!

Журналисты Утра в Большом Городе собрали 5 продуктов, которые способны мгновенно поднять настроение, и даже – избавить от депрессии.

Яркие фрукты и овощи

оранжевые фрукты

Фото: 123rf

Хурма, апельсины, тыква, морковь, свекла – всё фрукты и овощи, на которые природа не пожалела красок, способны заряжать хорошим настроением.

И дело не только в их позитивной окраске.

Оказывается, в красных и оранжевых овощах и фруктах содержатся особые вещества – биофлавоноиды. Они улучшают кровообращение мозга.

Благодаря этому мозг получает больше кислорода. Результат – отличное самочувствие и замечательное настроение.

Бананы

бананы фото

Фото: 123rf

Ещё один фрукт, совершенно незаменимый при депрессии, – банан.

Эти солнечные плоды содержат вещество оналкалоид харман, способный вызвать чувство эйфории.

А витамин B6, которым также богаты бананы, эффективно успокаивает нервную систему, дарит душевную гармонию и равновесие.

Креветки

тигровые креветки

Фото: 123rf

Эти удивительно вкусные дары моря содержат рекордно большое количество йода.

А ведь этот элемент отвечает за работоспособность человека и активность мозговой деятельности, снимает усталость и активно противостоит стрессу.

Кстати, схожим действием обладает и морская капуста.

Специи

специи фото

Фото: 123rf

Корица, гвоздика, кардамон, куркума… Пряности не только делают вкус блюд более ярким и выразительным, но и способны победить любую депрессию.

Они мобилизуют внутренние силы организма, снижают чувство тревожности и поднимают настроение.

Горчица

горчица фото

Фото: 123rf

Горчица – это не только вкусная приправа, но и отличный борец со стрессом.

Она повышает уровень гормона счастья – серотонина, и дарит невероятный прилив бодрости.

Диетологи советуют употреблять хотя бы одну чайную ложку горчицы в день.

Впрочем, если эта приправа вам не по вкусу – можете заменить её на красный перец, вассаби или хрен.

Також по темі: Вісім причин назавжди відмовитися від фастфуду Чим корисна для організму лляна олія Типові помилки у харчуванні: що треба знати про прийоми їжі

Алина Воронкова

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Теги: депрессия, здоровье, продукты от депрессии
19.08.2020 10:37



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