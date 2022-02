Підтримка міжнародних партнерів: хто залишається в Україні попри загрозу війни

Посольства яких країн продовжують роботу в Україні.

Деякі країни скоротили роботу своїх дипломатичних представництв у Києві, перевезли дипломатів ближче до західних кордонів України, а когось евакуювали разом з їхніми родинами додому.

Евакуація викликала занепокоєння серед українців.

Її підігріли публікації деяких ЗМІ про те, що начебто родина Володимира Зеленського нині за кордоном.

Президент спростував ці повідомлення та запевнив, що його сім’я нікуди не збирається їхати.

Щодо іноземців, з України виїхали лише ті, хто не обіймає критично важливі посади.

Більшість же керівного складу іноземних диппредставництв залишилися разом з нами.

Нині ми зберігаємо безпрецедентний рівень міжнародної підтримки.

Голова МЗС, Дмитро Кулеба зазначає:

І додає, що Україна ніколи не залишиться сам на сам з державою агресором.

Коаліція, яку створили є живою і буде діяти на захист принципів, які захищає Україна.

Вчора до Києва приїхали міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо, мер Праги Зденеком Гржибом та мер Варшави Рафалем Тшасковським.

Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс планує завітати до Києва цього тижня.

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії також виявили бажання нас підтримати, приїхавши у Київ.

Державний департамент США закликав повернути додому частину дипломатів, які не займають критично важливі посади разом з їхніми родинами.

Частину представників посольства США вирішили тимчасово перевезти з Києва до Львова, де пообіцяли зберегти невелику консульську присутність для вирішення надзвичайних ситуацій.

Однак без надання паспортних, візових та звичайних консульських послуг.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Кристина Квін пояснила переїзд посольства:

Також про тимчасове перенесення консульств із Києва до Львова заявили Австралія та Канада.

Вони обіцяли відновити свою роботу в столиці, щойно ситуація з безпекою в Україні дозволить забезпечити надання послуг та гарантувати безпеки своїх співробітників.

Як на переїзд дипломатичних установ відреагував президент України?

Які посольства країн Європейського Союзу продовжать працювати в Києві?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що відбувається на кордоні.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.