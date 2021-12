Топ-5 президентів США, які найжорсткіше “розбомбили” імперію зла

Топ найжорсткіших лідерів Америки.

Роль Америки як лідера вільного світу після Другої світової війни передбачає негласний обов’язок підтримувати слабкі нації у боротьбі із глобальним злом:

На пропозицію Ранку у Великому Місті один із провідних експертів-американістів України Пітер Залмаєв склав рейтинг найжорсткіших президентів США у новітній історії.

Чинний президент США Джозеф Байден, на думку Залмаєва, більш принциповий і жорсткий у боротьбі з авторитаризмом ніж Трамп.

Останній же, як пише у своїй книжці радниця з питань Росії у Фіона Гілл, сам мріяв правити світом, як президент Росії.

Пітер Залмаєв розповідає:

Байден же, хоч і давши зелене світло Північному потікоку 2, іншою рукою прагне об’єднати Захід для боротьби з диктатурами по всьому світу.

Принаймні, на словах Байден дуже жорсткий щодо Росії: раніше він публічно назвав президента РІ вбивцею, а на нинішнє скупчення російських військ біля кордонів України пригрозивши Москві санкціями, яких вона не бачила навіть 2014 року.

Що б там не говорили аналітики, але Джо Байден виступив досить жорстко і дав дуже жорсткий сигнал Володимиру Путіну, що заходи будуть вжиті найжорсткіші, якщо він вирішить атакувати чи навіть захоплювати Україну.

На четверте місце рейтингу Залмаєв знову ставить демократа — Барака Обаму, який керував Америкою з 2008 року по 2016 рік.

Експерт розповідає що те, що стосується українського питання всім відомо, що Обама не дав Україні Джавеліни не дивлячись на багаторічні прохання української сторони.

З іншого боку, відразу ж після захоплення, після анексії Росією Криму, він ввів досить жорсткі санкції проти Росії і став напевно центральною фігурою на західному фронті проти Росії.

Також Обама активно підтримував продемократичні антиавторитарні сили в арабському регіоні під час так званої Арабської весни.

Чому жарт президента США Рональда Рейгана змусив Кремль перевірити всі ядерні бомби СРСР?

Хто з лідерів виявився найжорсткішим у відносинах з Росією?

Детальніше дивіться в сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рейтинг найсильніших армій світу.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента США

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.