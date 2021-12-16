Топ-5 президентів США, які найжорсткіше “розбомбили” імперію зла

Топ найжорсткіших лідерів Америки.

Роль Америки як лідера вільного світу після Другої світової війни передбачає негласний обов’язок підтримувати слабкі нації у боротьбі із глобальним злом:

На пропозицію Ранку у Великому Місті один із провідних експертів-американістів України Пітер Залмаєв склав рейтинг найжорсткіших президентів США у новітній історії.

Джозеф Байден

Чинний президент США Джозеф Байден, на думку Залмаєва, більш принциповий і жорсткий у боротьбі з авторитаризмом ніж Трамп.

Останній же, як пише у своїй книжці радниця з питань Росії у Фіона Гілл, сам мріяв правити світом, як президент Росії.

Пітер Залмаєв розповідає:

— Всі ми пам’ятаємо фотографію, де він стоїть зі своєю дружиною Меланією, саудівським королем та авторитарним нинішнім президентом Єгипту Ас-Сісі, поклавши руку на земну кулю.

Байден же, хоч і давши зелене світло Північному потікоку 2, іншою рукою прагне об’єднати Захід для боротьби з диктатурами по всьому світу.

— Нещодавно минулий Саміт за демократію говорить про те, що Байден розуміє, що зараз триває дуже серйозна цивілізаційна боротьба між авторитарною моделлю правління, де тон задають Китай, Росія, Орбан, Ердоган та інші. І демократією – яка зараз переживає не найкращі часи, — говорить експерт.

Принаймні, на словах Байден дуже жорсткий щодо Росії: раніше він публічно назвав президента РІ вбивцею, а на нинішнє скупчення російських військ біля кордонів України пригрозивши Москві санкціями, яких вона не бачила навіть 2014 року.

— Я абсолютно чітко дав зрозуміти Путіну – якщо він поткнеться на Україну, наслідки для його економіки будуть руйнівними. Руйнівні, — стверджує Джо Байден.

Що б там не говорили аналітики, але Джо Байден виступив досить жорстко і дав дуже жорсткий сигнал Володимиру Путіну, що заходи будуть вжиті найжорсткіші, якщо він вирішить атакувати чи навіть захоплювати Україну.

Барак Обама

На четверте місце рейтингу Залмаєв знову ставить демократа — Барака Обаму, який керував Америкою з 2008 року по 2016 рік.

Експерт розповідає що те, що стосується українського питання всім відомо, що Обама не дав Україні Джавеліни не дивлячись на багаторічні прохання української сторони.

З іншого боку, відразу ж після захоплення, після анексії Росією Криму, він ввів досить жорсткі санкції проти Росії і став напевно центральною фігурою на західному фронті проти Росії.

Також Обама активно підтримував продемократичні антиавторитарні сили в арабському регіоні під час так званої Арабської весни.

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Детальніше дивіться в сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рейтинг найсильніших армій світу.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента США

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