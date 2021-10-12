Європа відвернеться від Кремля? Чому саме зараз і чи виграє від цього Україна

Із міністеркою закордонних справ Австрії Карін Кнайсль Путін танцював на її ж весілля.
І вже влітку цього року, не виключено, що за свої танцювальні таланти вона увійшла в раду директорів Роснєфті.
На цьому ж весіллі, а згодом і при кожній зустрічі Путін обіймався із австрійським канцлером Себастьяном Курцом.
Відносини російського диктатора з австрійським істеблішментом більш ніж дружні.Також по темі: Тайожний роман: навіщо Путіну Шойгу? Покоління війни: як Путін забирає майбутнє у дітей в окупації? Подруга Путіна може стати президенткою Франції?
Експерти це пояснюють перш за все історичною спадщиною.
Після отримання повної незалежності у 1955 році Австрія оголосила про позаблоковий статус.
Цього принципу Відень дотримується й досі.
Австрія не є членом НАТО. Не пропускає через свою територію військові вантажі і техніку альянсу. Навіть в Євросоюз Австрія вступила відносно пізно, лише у 95 році.
Та не виключено, що ситуація зовсім скоро може змінитися.
Стосунки Австрії та Кремля погіршаться?
Канцлер Австрії — С6еьастьян Курц йде зі своєї посади.
Проти нього висунули звинувачення у корупції, та проводять розслідування, то ж він подав у відставку.
Новим канцлером країни стане нинішній глава МЗС Александер Шалленберг.
Саме його зарекомендував Курц на своє місце.
Та з словами експертів, це ще не означає, що Путін так міцно прив’язав Австрію до себе.
Попри танці, святкування і обійми, Європейська країна навряд “кине своїх” і впаде в кремлівські обійми.
Директор Центру демократичної інтеграції Антон Шехцов каже:
“Не дивлячись на те, що деяким австрійським бізнес-гравцям не вигідні санкції проти РФ і зворотні санкції Росії проти ЄС, Австрія не є тією країною, яка підніме питання зняття санкцій на якомусь високому рівні. Міжнародна політика Австрії йде у фарватері міжнародної політики Німеччини. Якщо в Німеччині будуть складатися відносини з тими чи іншими партнерами або противниками ЄС, то швидше за все Австрія буде дотримуватися тієї ж думки”.
Созників Путіна у Європі меншає?
Зрештою, путінських союзників у Європі з кожними виборами все меншає.
Правляча партія Чехії під керівництвом прем’єр-міністра, мільярдера Андрея Бабіша, який є неприхованих другом Путіна – програла.
Перемогу здобув правоцентристський блок “Разом”.
Крім того, вперше, після Другої світової, у парламенті не буде комуністів, які завжди допомагали проросійським партіям протягувати необхідні закони.
Переможці виборів, та інша опозиційна коаліція вже заявили, що формуватимуть новий уряд без Бабіша.
І відомо, що вони критично ставляться до політики Кремля.
То ж тепер і у Чехії Росія може втратити союзників.
Експерти кажуть, аби картина змін політичних вподобань європейців стала ще чіткішою, потрібно дочекатися низку інших виборів.
Насамаперед важливо, хто стане новим кацлером Німеччини. Далі – вибори у Франції.
В останній, до речі, немалі шанси на перемогу має кандидатка у президенти у 2017 році від ультраправої французької партії “Національний фронт” Марін Ле Пен — добра подруга Путіна.
Вона підтримує анексію Росією українського Криму та закликає Європейський союз зняти санкції накладені за агресію.
Детальніше про це дивіться у сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали чи відбудеться зустріч Путіна і Зеленського.
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