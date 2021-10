Європа відвернеться від Кремля? Чому саме зараз і чи виграє від цього Україна

Із міністеркою закордонних справ Австрії Карін Кнайсль Путін танцював на її ж весілля.

І вже влітку цього року, не виключено, що за свої танцювальні таланти вона увійшла в раду директорів Роснєфті.

На цьому ж весіллі, а згодом і при кожній зустрічі Путін обіймався із австрійським канцлером Себастьяном Курцом.

Відносини російського диктатора з австрійським істеблішментом більш ніж дружні.

Експерти це пояснюють перш за все історичною спадщиною.

Після отримання повної незалежності у 1955 році Австрія оголосила про позаблоковий статус.

Цього принципу Відень дотримується й досі.

Австрія не є членом НАТО. Не пропускає через свою територію військові вантажі і техніку альянсу. Навіть в Євросоюз Австрія вступила відносно пізно, лише у 95 році.

Та не виключено, що ситуація зовсім скоро може змінитися.

Канцлер Австрії — С6еьастьян Курц йде зі своєї посади.

Проти нього висунули звинувачення у корупції, та проводять розслідування, то ж він подав у відставку.

Новим канцлером країни стане нинішній глава МЗС Александер Шалленберг.

Саме його зарекомендував Курц на своє місце.

Попри танці, святкування і обійми, Європейська країна навряд “кине своїх” і впаде в кремлівські обійми.

Директор Центру демократичної інтеграції Антон Шехцов каже:

“Не дивлячись на те, що деяким австрійським бізнес-гравцям не вигідні санкції проти РФ і зворотні санкції Росії проти ЄС, Австрія не є тією країною, яка підніме питання зняття санкцій на якомусь високому рівні. Міжнародна політика Австрії йде у фарватері міжнародної політики Німеччини. Якщо в Німеччині будуть складатися відносини з тими чи іншими партнерами або противниками ЄС, то швидше за все Австрія буде дотримуватися тієї ж думки”.

Зрештою, путінських союзників у Європі з кожними виборами все меншає.

Правляча партія Чехії під керівництвом прем’єр-міністра, мільярдера Андрея Бабіша, який є неприхованих другом Путіна – програла.

Перемогу здобув правоцентристський блок “Разом”.

Крім того, вперше, після Другої світової, у парламенті не буде комуністів, які завжди допомагали проросійським партіям протягувати необхідні закони.

Переможці виборів, та інша опозиційна коаліція вже заявили, що формуватимуть новий уряд без Бабіша.

І відомо, що вони критично ставляться до політики Кремля.

То ж тепер і у Чехії Росія може втратити союзників.

Насамаперед важливо, хто стане новим кацлером Німеччини. Далі – вибори у Франції.

В останній, до речі, немалі шанси на перемогу має кандидатка у президенти у 2017 році від ультраправої французької партії “Національний фронт” Марін Ле Пен — добра подруга Путіна.

Вона підтримує анексію Росією українського Криму та закликає Європейський союз зняти санкції накладені за агресію.

Детальніше про це дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Unsplash

