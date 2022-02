Вбивча сила кохання: рецензія на стрічку Смерть на Нілі

Минулого тижня в український прокат вийшла чергова екранізація детективів Агати Крісті – “Смерть на Нілі”. Режисером знову виступив Кеннет Брана, і він же знову зіграв роль геніального детектива Еркюля Пуаро.

Як і у попередній частині, за яку відповідав Брана, “Смерть на Нілі” – це масштабна екранізація з купою зірок як в головних, так і другорядних ролях.

Кирило Пищиков подивився стрічку і розповідає якою вона вийшла.

Цей чорно-білий флешбек розкриває передісторію Еркюля Пуаро і задає тон усьому фільму, а саме переплітає теми кохання і смерті.

Після цього історія переноситься вже в 1937 рік, де Пуаро вже досвідчений детектив – ненароком в Лондоні він спостерігає за драматичною сценою, де молода наречена (Емма Макі) знайомить свою багату подругу (Галь Гадот) зі своїм чоловіком (Армі Хаммер).

Через пів року вже в Єгипті Пуаро знову побачить цих трьох, однак зовсім в іншій комбінації – тепер нареченою стала героїня Галь Гадот, в той час, як героїня Емми Макі не змогла пережити розставання і тепер переслідує своїх колишніх подругу і чоловіка по всьому світу.

Саме тому на весілля запрошують Пуаро – хто як не найкращий у світі детектив зможе допомогти розібратись в ситуації

Дистанція яку Брана бере від літературного джерела звісно освіжає стрічку, хоча візуально “Смерть на Нілі” – старомодне кіно, яке могло б бути знятим в часи коли Стівен Спілберг і Джордж Лукас робили перші три частини “Індіана Джонса”.

Тобто нова стрічка Брани – кіно суто розважальне та атракціонне, але при цьому досить традиційне. Режисер не влаштовує жанрової ревізії та не намагається глобально переосмислити жанр детективу, як це, наприклад, робив Райан Джонсон в стрічці “Дістати ножі”.

В цьому можна побачити і силу, і слабкість.

З одного боку, “Смерть на Нілі” – повернення на екрани класичного детективного сюжету, що вже є досягненням, адже великий детектив – рідкий гість в сучасному мейнстримному кіно.

З іншого боку, оскільки Брана не вносить суттєвих змін в детективну інтригу, вона у 2022 році легко зчитується. Навіть якщо ви ніколи не читали Агату Крісті та не дивились попередні екранізації, головну інтригу можна розгадати в перші двадцять хвилин стрічки.

Проте схоже, що для Кеннета Брани сюжет опиняється дещо на другому плані, в той час, як головною метою для нього стає розкриття естетики часового проміжутку та психологію головного героя.

З естетикою все зрозуміло – Брана майстерно відтворює світ перед Другою світовою війною, а “Смерть на Нілі” стає стрічкою на яку просто приємно дивитись.

Все це Брана подає з помірним пафосом та легкою інтонацією, що, мабуть, трохи руйнує драматургічну основу для саспенсу.

Однак, в цій екранізації остаточно зрозуміло, що Кеннет Брана створює свого Пуаро, який має відрізнятись від усіх попередніх втілень персонажа на екрані.

Бранівський Еркюль Пуаро – людина з глибокою травмою, пронесеною через пів життя. Опинившись на волосок від смерті він знаходить любов, однак майже одразу її втрачає. Все це показується у відкриваючій сцені, що тонально досить радикально відрізняється від решти фільму.

Все немов підказує, що Кеннету Брані передісторія свого Пуаро, мабуть, більш цікава за усе інше, саме тому чорно-білий вступ стрічки для певних глядачів стане найцікавішим фрагментом фільму.

Саме кохання стає руйнівною силою, заради якої одна людина готова вбивати, а інша шукати правду. І в цьому сенсі Кеннет Брана досить елегантно демонструє на екрані досить різні прояви любові та її наслідки.

І саме це робить “Смерть на Нілі” цілісним кіно. І хоча нова стрічка Кеннета Брани дійсно є атракціонною за своєю суттю, в ній є цікаві елементи, що можуть сподобатись не тільки прихильникам детективів.

Нагадаємо, раніше ми публікували рецензію на фільм Паралельні матері.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.