Триматися разом. Що таке День єднання і навіщо він потрібен українцям

День єднання – що це за свято і навіщо воно потрібно українцям?

Президент України Володимир Зеленський призначив 16 лютого Днем єднання.

Його мета – посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість. Про це йдеться на офіційному сайті Президента.

Серед основних урочистих заходів – виконання державного гімну та підняття державного прапору, а також масштабний всеукраїнсьий телемарафон, який транслюють усі телеканали.

Перша частина телемарафону відбулася з 8:00 до 10:00 ранку, друга запланована на 19:00 до 22:00. У цей час усі телеканали країни віщатимуть однією картинкою.

“Великий народе великої країни, добрий ранок тобі! Сьогодні важливий день – День єднання нас всіх. Ми різні, різного віку, різної статі, з різних міст, регіонів, різних професій, різних талантів, різних знань, мов, релігій.

Але об’єднує нас єдине бажання: жити в мирі, щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками. І на все це ми маємо повне право. Бо ми в себе вдома, ми в Україні. І ніхто наш дім не буде любити так, як ми любимо. І ніхто – тільки ми разом зможемо наш дім захистити.

