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Video: Зашморг для України? Росія своїми руками поховала Мінські домовленості

Що таке Мінські домовленості насправді? Як і всі попередні сім років, нині Росія голосно вимагає виконання Україною Мінських домовленостей – передусім їхніх політичних пунктів. Крім того, Москва всіма силами прагне скинути з себе статус агресора. Тим часом 14 лютого у Держдумі РФ надумали визнати незалежність так званих «ЛНР» і «ДНР» тобто окупованих українських територій на Донеччині та Луганщині. Та навіть без цього фактичного визнання Москвою окупації ОРДЛО, Україна має більш ніж достатньо аргументів заявити про безглуздість Мінських домовленостей з точки зору міжнародного права – і тому що вони були підписані під воєнним тиском - під час активних бойових дій із значною втратою людських життів, а також тому що Росія багаторазово сама грубо порушувала ці домовленості. [read_more_news] Що таке Мінськ насправді? Що саме передбачають домовленості і навіщо вони потрібні? Чому у Києві та Москві документ тлумачать по-різному? І зрештою – чому Мінські домовленості неможливо виконати? Детальніше про це дивіться в сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали про сценарії розвитку подій в Україні. Фото: Рixabay

Зашморг для України? Росія своїми руками поховала Мінські домовленості
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Що таке Мінські домовленості насправді?

Як і всі попередні сім років, нині Росія голосно вимагає виконання Україною Мінських домовленостей – передусім їхніх політичних пунктів.

Крім того, Москва всіма силами прагне скинути з себе статус агресора.

Тим часом 14 лютого у Держдумі РФ надумали визнати незалежність так званих «ЛНР» і «ДНР» тобто окупованих українських територій на Донеччині та Луганщині.

Та навіть без цього фактичного визнання Москвою окупації ОРДЛО, Україна має більш ніж достатньо аргументів заявити про безглуздість Мінських домовленостей з точки зору міжнародного права – і тому що вони були підписані під воєнним тиском – під час активних бойових дій із значною втратою людських життів, а також тому що Росія багаторазово сама грубо порушувала ці домовленості.

Також по темі: «Мертвим» Мінським угодам нарешті знайшли альтернативу? "Духовні скрєпи" імперії: Казарін про те, чому в Росії неможлива демократія П’ята колона Кремля. Хто намагається «вибілити» Росію на Заході

Що таке Мінськ насправді?

Що саме передбачають домовленості і навіщо вони потрібні?

Чому у Києві та Москві документ тлумачать по-різному?

І зрештою – чому Мінські домовленості неможливо виконати?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сценарії розвитку подій в Україні.

Фото: Рixabay

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ICTV / Ранок / Зашморг для України? Росія своїми руками поховала Мінські домовленості / 15.02.2022 12:10
15.02.2022 12:10

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