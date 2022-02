Зашморг для України? Росія своїми руками поховала Мінські домовленості

Що таке Мінські домовленості насправді?

Як і всі попередні сім років, нині Росія голосно вимагає виконання Україною Мінських домовленостей – передусім їхніх політичних пунктів.

Крім того, Москва всіма силами прагне скинути з себе статус агресора.

Тим часом 14 лютого у Держдумі РФ надумали визнати незалежність так званих «ЛНР» і «ДНР» тобто окупованих українських територій на Донеччині та Луганщині.

Та навіть без цього фактичного визнання Москвою окупації ОРДЛО, Україна має більш ніж достатньо аргументів заявити про безглуздість Мінських домовленостей з точки зору міжнародного права – і тому що вони були підписані під воєнним тиском – під час активних бойових дій із значною втратою людських життів, а також тому що Росія багаторазово сама грубо порушувала ці домовленості.

Що таке Мінськ насправді?

Що саме передбачають домовленості і навіщо вони потрібні?

Чому у Києві та Москві документ тлумачать по-різному?

І зрештою – чому Мінські домовленості неможливо виконати?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Тараса Шако.

Фото: Рixabay

