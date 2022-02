Західна політика стримування Росії: чим Олаф Шольц намагався утихомирити Кремль

Чи працює західна політика дипломатичного стримування російської агресії.

15 лютого у Москві заявили про, нібито, початок відведення російських військ з території Білорусі біля українського кордону.

Там з 10 лютого триває активна фаза спільних навчань “Союзна рішучість 2022”.

Утім, ані на Заході, ані в Україні не поспішають з остаточними висновками щодо змін поведінки Росії.

Хоча канцлер Німеччини, Олаф Шольц, під час візиту до Москви 15 лютого, високо оцінив переговори з очільником Кремля.

Як Німеччина намагається стримати Путіна від агресії проти України?

Що буде з Північним Потоком-2?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про результати переговорів з Байденом і Макроном.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.