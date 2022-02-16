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Video: Західна політика стримування Росії: чим Олаф Шольц намагався утихомирити Кремль

Чи працює західна політика дипломатичного стримування російської агресії. 15 лютого у Москві заявили про, нібито, початок відведення російських військ з території Білорусі біля українського кордону. Там з 10 лютого триває активна фаза спільних навчань "Союзна рішучість 2022". Утім, ані на Заході, ані в Україні не поспішають з остаточними висновками щодо змін поведінки Росії. Хоча канцлер Німеччини, Олаф Шольц, під час візиту до Москви 15 лютого, високо оцінив переговори з очільником Кремля. [read_more_news] Як Німеччина намагається стримати Путіна від агресії проти України? Що буде з Північним Потоком-2? Детальніше про це дивіться в сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали про результати переговорів з Байденом і Макроном. Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

Західна політика стримування Росії: чим Олаф Шольц намагався утихомирити Кремль
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Чи працює західна політика дипломатичного стримування російської агресії.

15 лютого у Москві заявили про, нібито, початок відведення російських військ з території Білорусі біля українського кордону.

Там з 10 лютого триває активна фаза спільних навчань “Союзна рішучість 2022”.

Утім, ані на Заході, ані в Україні не поспішають з остаточними висновками щодо змін поведінки Росії.

Хоча канцлер Німеччини, Олаф Шольц, під час візиту до Москви 15 лютого, високо оцінив переговори з очільником Кремля.

Також по темі: Селф-мейд політик: чи зупинить новий канцлер Німеччини Олаф Шольц Північний Потік-2? Гібридна війна й кібератаки: як Кремль помститься Україні? "Зупинити Кремль": як у різних країнах підтримують Україну?

Як Німеччина намагається стримати Путіна від агресії проти України?

Що буде з Північним Потоком-2?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про результати переговорів з Байденом і Макроном.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

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ICTV / Ранок / Західна політика стримування Росії: чим Олаф Шольц намагався утихомирити Кремль / 16.02.2022 11:00
16.02.2022 11:00

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