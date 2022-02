Змусять Росію відступити? Що дали переговори світових політиків

Які результати принесли переговори світових політиків?

Макрон поговорив із Путіним, а далі із Зеленським та Шольцом.

Байден поговорив з Путіним, Шольцом і Зеленським.

А Шольц поговорив із Зеленським, а сьогодні із Путіним.

Такі заплутані сіті розмов заради єдиного – миру.

Світові політики продовжують шукати методи для врегулювання кризи і унеможливлення військової спецоперації Росії проти України.

Міністр закордонних справ України, Павло Клімкін вважає, що:

За останні дні відбулось чимало важливих зустрічей, на яких Україна була центральним питанням.

Наші західні партнери підтримують нас і намагаються зробити усе, щоб зняти градус напруги.

На це є кілька причин. Звісно, підтримка демократії – одна з них.

Та не варто забувати, що у всіх свої власні інтереси.

Політолог, Максим Джигун розповідає:

З точки зору США тих самих, інтересів також багато і Україна хоч і є важливим елементом цієї боротьби мі США і Росією – не є його остаточною метою.

Є багато питань, які стосуються приборкання Росії як серйозної ядерної держави, як країна яка консолідує одну із найбільших армій світу.

Якщо прослідкувати за тими розмовами, які відбувалися на найрізноманітніших рівнях між Росією, Штатами і НАТО, то там обговорювалися не тільки питання України.

Зрештою, головне, аби інтереси лідерів Заходу йшли поруч із нашими, а це мир без «шкідливих компромісів» чи поступок.

Якими інструментами Захід відверто обіграв очільника Кремля?

Що німецький лідер привезе у Москву з США та України?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Мережеві ресурси президента України

