Оскар 2022: 5 найяскравіших номінованих фільмів

Добірка найкращих фільмів, номінованих на Оскар.

До найобговорюванішої й найочікуванішої кінопремії цього року залишились лічені тижні.

Фільми, що номінують на Оскар, заслуговують на всенародну любов. Адже для того, щоб зняти такі шедеври потрібно багато зусиль і великі бюджети.

Вони змушують глядачів плакати й радіти разом з головними героями, нервово ковзати на стільці під час перегляду й годинами обдумувати вчинки персонажів.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку із найяскравішими фільмами-номінантами на Оскар.

Обирай найцікавіший для себе й насолоджуйся переглядом!

Рік випуску: 2021

Рейтинг IMDB: 6,9

Почнемо з гостросюжетної драми, яка триматиме тебе в напрузі до останньої хвилини.

Головну роль у стрічці зіграв улюбленець мільйонів – Бенедикт Камбербетч, що отримав популярність після виходу екранізації “Шерлока”.

Його партнерами стали Крістен Данст і Джесі Племонс, що втілила на екранах подружжя.

До речі, картина отримала аж 11 номінацій на премії Оскар, тож якщо маєш сумніви щодо перегляду, відкинь їх!

Сюжет

Два дуже різні брати ведуть доволі спокійний спосіб життя на своєму віддаленому ранчо, аж поки в житті одного з них не з’являється красива вдова Роуз.

Трійці доводиться опинитися під одним дахом.

Саме з цього моменту й починаються життєві перипетії головних героїв.

Філ, якого зіграв Камбербетч намагається зробити існування всіх навколо себе нестерпним і викликає дискомфорт навіть своєю мімікою, але чому?…

Рік випуску: 2021

Рейтинг IMDB: 8,1

Далі в нас на черзі фантастичний бойовик, що отримав 10 номінацій.

Акторський склад потішить навіть найвибагливіших кіноманів. Красунчик-серцеїд Тімоті Шаламе та його партнерка Зендея, що зараз перебуває на піку своєї популярності завдяки головній ролі в серіалі “Ейфорія”, подарують вам справжнє задоволення від перегляду.

Сюжет

Події фільму переносять глядача в далеке майбутнє, де на диво панують середньовічні звичаї.

У життя людей, що розселилася на різних планетах знову повертається ієрархічний лад та імперіалізм. Головним героям доводиться долати надсильних ворогів і постійно жити серед суперечок і боротьби за владу.

Та чи вдасться їм стати врешті щасливими?…

Рік випуску: 2021

Рейтинг IMDB: 7,8

Романтичний мюзикл із Рейчел Зеглер та Енселом Елгортом у головних ролях.

Зворушлива картина отримала аж 7 номінацій.

Феномен цієї стрічки в тому, що її проблематика буде актуальною вічно. Це така собі екранізація “Ромео та Джульєтти” на більш сучасний лад, а всі дії відбуваються в Нью-Йорку минулого століття.

Закохані Марія й Тоні опиняються по різні сторони барикад, але не можуть загасити полум’я почуттів одне до одного.

Кінокартина показує й реалії місцевих банд, а також демонструє, на що здатна людина під впливом загальної думки.

Перед головним героєм врешті-решт постає важливий вибір, та чи обере він правильний шлях?

Рік випуску: 2021

Рейтинг IMDB: 7,4

Зворушлива драма, що також отримала 7 номінацій.

Стрічку варто переглянути навіть тільки для того, щоб насолодитися красенем Джемі Дорнаном в одній з головних ролей, більш відомого як Крістіан Грей у серії фільмів “50 відтінків сірого”.

Історія розгортається в 60-х роках минулого століття.

Кіномани можуть поспостерігати за тодішнім життям у Белфасті (Північна Ірландія) очима 9-річного хлопчика, що має велику сім’ю.

В один момент життя Бадді (головний герой) безповоротно змінюється.

Та чи зможе він пристосуватися до нових умов?

Рік випуску: 2021

Рейтинг IMDB: 7,6

Фільм, що отримав 6 номінацій і розчулив мільйони фанатів тенісу.

Спортивна драма із Віллом Смітом у головній ролі не залишить байдужими навіть тих, хто ніколи не цікавився змаганнями, адже сюжет заснований на реальних подіях.

Першій ракетці світу Серені Вільямс та її сестрі Вінус довелося пройти тернистий шлях до омріяних винагород.

Про цей марафон, наповнений болем і стражданнями, і розповідає стрічка “Король Річард”.

Річард Вільямс після народження двох дочок твердо вирішує, що він виростить із них справжніх чемпіонок.

Проте досягти шаленого успіху не так просто, зважаючи на те, що родина живе в бідному районі в Каліфорнії, а на очах у дівчаток постійно розгортаються бійки й чвари.

Чи вдасться Річарду довести доньок до омріяної перемоги й не зіпсувати з ними стосунки?

Фото: imdb

