Від комедії до триллера: ТОП фільмів з Ніколь Кідман на будь-який смак

Добірка фільмів, у яких зіграла пристрасна Ніколь Кідман.

Зваблива, красива і неймовірно талановита.

За свою майже 40-річну акторську кар’єру вона з’являлась у найбільш різноманітних та неочікуваних амплуа, але завжди залишалась однаково прекрасною.

Так, мова про одну з головних красунь Голлівуду, австралійку Ніколь Кідман.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку кіно з її участю на будь-який смак.

Обирай, що тобі до вподоби, і проводь час у приємній та красивій компанії.

Рік випуску: 1999

Рейтинг IMDB: 7,4

Почнемо із легендарної стрічки, яка чи не найгучніше заявила про талант і сексуальність Ніколь Кідман.

А, оскільки у парі з нею грав не менш пристрасний Том Круз, пікантних емоцій тобі не уникнути…

Cюжет

У сімейному житті успішних і забезпечених лікарів Аліси та Вільяма Гарфордів виникла проблема.

Дружина зізнається чоловікові, що якось мала нестерпне бажання йому зрадити.

Вражений зізнанням дружини, Вільям не знаходить собі вдома місця. Засліплений ревнощами, він відправляється в дивну галюциногенну подорож до елітного нічного клубу, де правлять бал розпуста і божевілля…

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDB: 5,7

А це зупинка для всіх, хто захоплюється історичними мелодрамами.

Тут Ніколь Кідман постає у настільки вишуканому образі, що неможливо заперечити — їй дуже пасує корона!

Cюжет

Ця біографічна мелодрама заснована на реальних подіях.

В основі сюжету — історія колишньої голлівудської зірки Грейс Келлі, яка, одружилась із принцом Монако Реньє III.

Чи вдасться їй пережити кризу в стосунках з коханим на тлі політичних негараздів 60-х років, що виникли між Францією і князівством Монако?

Рік випуску: 2012

Рейтинг IMDB: 6,3

Продовжимо говорити про стрічки, засновані на реальних подіях.

“Гемінгуей і Ґеллхорн” — історія про кохання, війну та зародження нового шедевру геніального письменника.

Cюжет

Дія картини починається в 1936 році в барі Флориди, де Гемінгуей і Ґеллхорн вперше зустрілися.

На той час він уже був знаменитим письменником, вона — одна з відомих військових кореспондентів XX століття.

Їх п’ятирічний шлюб почався з поїздки в Іспанію, де вирувала громадянська війна 1936-1939 року.

Геллхорн стала першою дружиною, що подала на розлучення, а також надихнула Ґемінгуея на написання самого знаменитого роману «По кому дзвонить дзвін».

Рік випуску: 2011

Рейтинг IMDB: 6,4

Хочеш організувати реалксивний вечір?

Тоді біжи по попкорн і мерщій вмикай цю комедію.

Решту на себе візьме компанія харизматичних Ніколь Кідман, Адама Сендлера та Дженніфер Еністон.

Cюжет

Денні — запеклий холостяк, який надає перевагу короткочасним зв’язкам.

У нього дуже оригінальний спосіб знайомства з дівчатами. Він одягає обручку, і грає на жіночих почуттях, розповідаючи слізні історії про своє минуле подружнє життя, тим самим домагаючись співчуття і бажання допомогти у дівчат.

Але під час знайомства з черговою дівчиною, красунею Палмер, все йде не за планом, і дівчина виявляє бажання познайомитися з дружиною Денні.

Він не хоче зізнаватися у брехні, і пропонує своїй помічниці Кетрін, тимчасово зіграти роль його дружини.

Але що з цього вийде?

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDB: 7,0

Не єдиними мелодрамами й комедіями славиться Ніколь Кідман.

Не так давно вона зіграла у доволі важкому психологічному трилері з неодзночаною назвою…

Проте, безумовно, він вартий твоєї уваги.

Cюжет

Успішний харизматичний кардіохірург Стівен живе спокійним сімейним життям, аж доки не починає спілкуватися з підлітком Мартіном, батька якого невдало оперував Стівен.

Проте, з часом дії хлопчика починають набувати дивного та лякаючого характеру, ідеальне життя Стівена стає нічним кошмаром у якому йому доведеться зробити дуже важкий вибір — пожертвувати кимось із сім’ї для відновлення рівноваги та збереження більшості членів сім’ї.

Рік випуску: 2021

Рейтинг IMDB: 6,6

За роль у цій стрічці Ніколь номінували на премію Оскар 2022 як найкращу акторку.

Воно й не дивно, адже акторська гра Кідман разом із Хав’єром Бардемом закохає в себе навіть найбайдужіших глядачів.

Актори, що зіграли знамениту пару культового ситкому “Я люблю Люсі” передали глядачам увесь свій запал через екрани.

Сюжет

Події стрічки розгортають всередині минулого століття. Талановите подружжя акторів і продюсерів за сумісництвом хоче зняти черговий епізод популярного ситкому «Я люблю Люсі».

Проте через нібито антиамериканську діяльність дружини Арнаса Люсі, яку зіграла Кідман, телекомпанія та спонсор шоу готові відмовитися від виробництва серіалу.

У таблоїдах майорять заголовки про численні зради Арнаса, та Люсі намагається на них не зважати.

На головну героїню звідусіль сиплються біди й негаразди, та вона не здається.

Чи вдасться їй стримувати себе й до останнього грати свою роль у серіалі?

Чи залишиться вона зі своїм чоловіком після всього?

