Календар риболова на лютий 2022: найвдаліші дні для кльову

Лютий — улюблений місяць для багатьох рибалок, адже в цю пору випадає остання можливість насолодитися своїм хоббі на льоду.

Звісно ж, не варто забувати про правила безпеки на кризі, адже один необачний рух може обернутися справжньою трагедією.

Збираючись за рибкою взимку, подбай про якісну наживку.

Вона має бути різноманітною: мотиль, черв’як, манна крупа, кукурудзяні ядра.

До речі, слід звертати увагу й на температуру водойми: чим тепліше озеро, тим солодшим має бути прикорм.

Наприкінці лютого з великою ймовірністю можна спіймати окуня, судака, форель та плотву.

Щоб порадувати себе й близьким вдалим уловом, прислухайся до нашого календаря. Він підкаже, коли найкраще клюватиме бажана рибка.

Найкращий кльов: 6, 7, 8, 24, 25, 26

Хороший кльов: 3, 4, 5, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 27, 28

Середній кльов: 1, 2, 12, 13, 14, 18, 19, 20

Не клюватиме: 15, 16, 17

Тепер ти точно готовий іти на лютневу риболовлю. Отож, мерщій збирай друзів і вирушай насолоджуватися процесом.

Будь особливо обачними на водоймах, адже останній місяць зими – це період відлиги.

У жодному разі не йди на лід, якщо температура підскочила близько до нуля, а також ретельно перевіряй товщину криги.

Такі прості правила дійсно можуть зберегти життя!

Фото: Pexels

