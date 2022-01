Магнітні бурі у січні 2022 – календар небезпечних дат

Січень 2022 обіцяє бути доволі напруженим у плані геомагнітних коливань. В перший місяць нового року на нас чекає 3 магнітні бурі різної потужності.

У які саме дні вони будуть, як вони можуть вплинути на стан здоров’я та як вберегти свій фізичний та емоційний стан?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у січні 2022.

У січні очікуються дві затяжні магнітні бурі, які можуть негативно позначитися на здоров’ї людини. Одна на початку, а друга наприкінці місяця.

Також між ними буде слабке геомагнітне коливання, яке відчують здебільшого метеозалежні люди.

Магнітні бурі можуть викликати неприємні та навіть небезпечні відчуття. Зокрема:

Аби уникнути проблем зі здорв’ям під час магнітних бур, рекомендуємо дотримуватися таких порад.

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар на січень 2022.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.