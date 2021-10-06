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ICTV Ранок 06.10.2021 19:15
06.10.2021 19:15
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У нижній білизні і з вудочкою. Даша Астаф’єва влаштувала фотосесію на рибалці

У нижній білизні і з вудочкою. Даша Астаф’єва влаштувала фотосесію на рибалці

Українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф’єва знялась у відвертому образі на березі озера.

Бекстейджем зі зйомок зірка виклала у своєму Інстаграм.

Співачка позувала в сексуальному комплекті нижньої білизни і панчохах.

— Клює, і горя не знає, – підписала відео Даша.

У коментарях підписники пишуть компліменти зовнішньому вигляду Астаф’євої.

Зокрема, серед всіх коментарів є брогерка Таня Парфільєва та хореограф Ілона Гвоздьова.

Сам же допис зібрав більше 210 тисяч переглядів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Даша Астаф’єва влаштувала фотосесію у ліжку.

Фото: da_astafieva

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Теги: інстаграм зірок, Даша Астаф’єва, шоу-бізнес
06.10.2021 19:15



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