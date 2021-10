У нижній білизні і з вудочкою. Даша Астаф’єва влаштувала фотосесію на рибалці

Українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф’єва знялась у відвертому образі на березі озера.

Бекстейджем зі зйомок зірка виклала у своєму Інстаграм.

Співачка позувала в сексуальному комплекті нижньої білизни і панчохах.

У коментарях підписники пишуть компліменти зовнішньому вигляду Астаф’євої.

Зокрема, серед всіх коментарів є брогерка Таня Парфільєва та хореограф Ілона Гвоздьова.

Сам же допис зібрав більше 210 тисяч переглядів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Даша Астаф’єва влаштувала фотосесію у ліжку.

Фото: da_astafieva

