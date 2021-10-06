У нижній білизні і з вудочкою. Даша Астаф’єва влаштувала фотосесію на рибалці

Українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф’єва знялась у відвертому образі на березі озера.
Бекстейджем зі зйомок зірка виклала у своєму Інстаграм.
Співачка позувала в сексуальному комплекті нижньої білизни і панчохах.
— Клює, і горя не знає, – підписала відео Даша.
У коментарях підписники пишуть компліменти зовнішньому вигляду Астаф’євої.
Зокрема, серед всіх коментарів є брогерка Таня Парфільєва та хореограф Ілона Гвоздьова.
Сам же допис зібрав більше 210 тисяч переглядів.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Даша Астаф’єва влаштувала фотосесію у ліжку.
Фото: da_astafieva
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06.10.2021 19:15
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