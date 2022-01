Дієтична рибка. Корисні властивості та протипоказання хека

Хек – морська риба сімейства тріскових. Її друга, менш поширена назва – мерлуза.

М’ясо хека добре засвоюється організмом, тому широко використовується у різноманітних дієтах.

Містить цілу низку важливих білків та макро і мікроелементів, зокрема кальцій, магній, калій, фосфор, сірка, залізо, цинк, йод.

А також жирні кислоти і великий спектр вітамінів: С, Е, В1, В2, В6, В9, В12, А, РР.

Усе це в комплексі благотворно впливає на організм людини: допомагає регулювати обмін речовин, виводить токсини та слугує профілактикою багатьох хвороб.

Чим саме корисне м’ясо хека, розповідаємо далі в матеріалі.

Філе хека можна давати дітям, починаючи з 1 року. Численні вітаміни і мінерали, на які багата ця риба, зміцнюють імунітет малюків і сприяють інтелектуальному розвитку.

Хек позитивно впливає на нервову систему, покращує пам’ять та рекомендований у період підвищеної розумової активності. Наприклад, під час іспитів.

Мерлуза – нежирна риба і містить мало вуглеводів. А завдяки високому вмісту білків ще й достатньо ситна. Тому ідеально підходить для тих, хто хоче позбутися зайвої ваги.

Хек є непоганою профілактикою хвороб щитоподібної залози, адже містить багато йоду.

Регулярне вживання джерел йоду допомагає відновити гормональний фон, а також покращує концентрацію уваги, дає енергію та навіть допомагає зменшити симптоми депресії.

Хек можна їсти усім, навіть вагітним і дітям віком від 1 року.

Втім, одне протипоказання все ж таки є – індивідуальна непереносимість риби та морепродуктів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості скумбрії.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.