Улюблене хобі Росії – придушення прав і свободи у своїй країни й розпалювання військових конфліктів її межами.

Зараз тільки лінивий не говорить про те, що Путін готується до повномасштабної війни з Україною.

Щодня він продовжує стягувати армію й техніку до наших кордонів, аби залякати людей.

Саме час згадати, як саме відбувалися російські вторгнення в інших країнах і чи вони закінчувались.

23 червня 1992-го року для жителів Молдови стало судним днем.

Саме тоді була проголошена Придністровська Молдовська республіка.

До столиці новоутвореної держави таємно прибув російський генерал-майор Олександр Лєбєдь, аби очолити 14-ту армію, що після розпаду СРСР офіційно висловила бажання перейти до збройних сил Росії, проте територіальна була відрізаною від неї.

Саме ця російська армія відіграла у військовому конфлікті ключову роль і воювала проти армії Молдови.

Влада Кишинева навіть звернулась до ООН з проханням терміново провести засідання через відкриту агресію Росії.

Зрештою, війна закінчилась перемир’ям, а в офіційних документах було сказано:

Кремль як завжди вирішив тиснути силою й обманом.

Серпень 2008-го року. Столиця самопроголошеної республіки Південна Осетія гуде від обстрілів та шуму військової техніки.

Так почалась короткотривала, але жорстоко війна між Грузією й Росією.

Ще до загальноприйнятого початку війни грузинські села цілий тиждень потерпали від артилерійського ворожого вогню.

Варто зазначити, що на початку війни самопроголошеною республікою керували переважно громадяни РФ.

За всі військові злочини, що скоїли хоч росіяни, хоч сили Осетії, відповідальний Кремль, адже саме він керував обома військовими силами.

У 2014-му році на землю українського Криму ступає нога першого “зеленого чоловічка”.

Озброєні російські військові без розпізнавальних знаків приїхали захоплювати півострів.

Далі — усе за сценарієм Кремля: невизнаний референдум, нелегітимна відставка законного кримського уряду і встановлення маріонеткової влади.

17 березня того ж року Росія проголошує анексований український Крим частиною РФ

У квітні 2014-го року російські військові захоплюють Слов’янськ, Краматорськ і Дружківку, де захопленою українською зброєю російські диверсанти наділяють місцевих колаборантів.

Наше сьогодення — це чимало питань і тривог.

Ніхто не знає, чи почне Путін повномасштабну війну з Україною, чи просто продовжить залякувати світ своєю агресією.

Хто винен у сотнях смертей військових на території Молдови 1992-го року?

Як Росія вводила свої війська до Сирії?

