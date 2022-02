Як вибрати печериці: корисні поради

Як вибрати свіжі, поживні та якісні печериці? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе кілька корисних порад.

Фахівці харчової промисловості дуже часто наголошують, що купувати будь-які гриби потрібно в супермаркетах та офіційних ринках.

Там продукція проходить обов’язкову перевірку та має всі необхідні документи.

У виборі печериці дуже важливо звертати увагу на зовнішні ознаки. А саме – на колір. Найякісніші гриби мають бути білого або злегка бурого кольору та не мати темних плям.

Печериці також мають бути чистими, матовими та без слизу.

Якщо ти помічаєш такі ознаки – це може свідчити, що гриби вже зіпсовані або зберігаються у неналежних умовах.

Будь-які гриби обов’язково мають бути щільними та пружними. Після натиснення на них не повинно залишатись вм’ятин.

Проте варто пам’ятати, що в умовах карантину ти не можеш перевірити це, бо пріоритетним є дотримання правил безпеки.

Якщо ти купуєш запаковані печериці, то маєш звертати увагу на плівку. На ній не має бути жодних пошкоджень та крапель.

Якщо вони є, гриби можуть бути зіпсованими.

Куштувати, обмацувати будь-які товари зараз не бажано. Так само ми навряд чи зможемо їх понюхати – на заваді буде маска.

Проте на майбутнє варто пам’ятати, що печериці не повинні мати запаху хлору, медичних засобів, аміаку та цвілі. Це свідчитиме або про їхню додаткову обробку, або те, що вони зіпсовані.

Також від печериць не має бути запаху вогкості. Це може вказувати на те, що гриби зберігали у невідповідних умовах.

Навіть під час карантину у тебе є шанс обрати якісні печериці. Варто лише уважно дивитись на зовнішні ознаки, такі як колір і упаковка.

А також, звичайно, звертай увагу на термін придатності. Печериці не можна зберігати більше п’яти днів. Але, якщо у них і раніше з’явились ознаки того, що вони зіпсовані – не вживай їх. Це може призвести як мінімум до харчового отруєння.

Фото: Pixabay

