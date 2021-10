Як вибрати гранат: ознаки смачного та стиглого фрукта

Як вибрати гранат – найкращі сорти та ознаки смачного граната.

Запам’ятай: чим більш стиглий та соковитий гранат, тим важчим він буде.

Щоб вибрати найсмачніший фрукт, відбери кілька приблизно однакових за розміром гранатів. По черзі зваж їх і купуй той, що має більшу вагу.

Шкірка граната повинна мати рівномірне забарвлення (причому, воно може варіюватися від світло-зеленого до бурого) та приємний глянцевий блиск.

Не купуй гранат, на шкірці якого є тріщині, темні плями, темно коричневі чи чорні цятки. Це ознака того, що всередині плід уже почав гнисти.

Постукай по шкірці граната пальцями та прислухайся.

Сезон збору цих фруктів припадає на другу половину осені – жовтень і листопад. Тож саме в цей час – ідеальний для вибору та покупки смачних гранатів.

Аліна Литвиненко

