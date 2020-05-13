Цілющі властивості грибів: кому їх потрібно їсти

Гриби – не лише смачний і поживний, але й дуже корисний продукт. Які лікувальні властивості мають печериці, гливи, опеньки, білі та інші гриби – розповість Ранок у Великому Місті.
Цікаво, що гриби не належать ані до рослин, ані до тварин. Це окреме біологічне царство. При цьому, вони поєднують найцінніші властивості і тих, і інших.
Вони містять багато мінералів і вуглеводів, як овочі, а також білок, як м’ясо. Водночас гриби залишаються дієтичним продуктом.
Корисні властивості грибів
Гриби від онкології
У грибах містяться важливі антиоксиданти, такі як селен, вітамін D, глутатіон і ерготионеїн.
Вони здатні зменшити окислювальний стрес, який вважається винуватцем онкологічних хвороб.
Для лікування цього, на жаль, буде недостатньо, а от для профілактики раку варто частіше вживати грибні страви.Також по темі: 5 причин закохатися в руколу: корисні властивості Кориця – це ароматні ліки: корисні властивості спеції Корисні властивості буряка: навіщо включати його до раціону
Гриби для щитоподібної залози
Гриби, особливо білі, надзвичайно корисні для щитоподібної залози. Вони містять велику кількість рибофлавіну, який відповідає за її роботу.
А також за здорове волосся, нігті та за імунітет людини в цілому.
Гриби від холестерину
Гриби – потужне джерело лецитину. Ця унікальна речовина не дає «поганому» холестерину осідати в судинах та утворювати в них бляшки.
Також лецитин допомагає контролювати тиск та запобігає захворюванням серцево-судинної системи.
Гриби як джерело фосфору
Гадаєш, лідер по вмісту фосфора – це риба? Насправді ж, в 100 грамах грибів міститься стільки ж фосфору, скільки в такій самій порції риби.
Від цього елементу залежить здоров’я зубів і кісток, а також метаболізм і робота мозку.
А от дефіцит фосфору може призвести до хвороби Альцгеймера та навіть слабоумства.
Гриби для профілактики діабету
До складу грибів входить природний інсулін, а також ферменти, які допомагають організму тримати нормальний рівень цукру.
Тому гриби рекомендують вживати для профілактики цукрового діабету.
Гриби виводять токсини
У грибах міститься велика кількість особливого виду білку – хітину. Він ефективно вбирає токсини та шлаки з кішківника – і виводить їх з організму.
До речі, особливо багато хітину знаходиться не в шляпках, а саме в ніжках грибів.
Кому не можна гриби – протипоказання
Деякі види грибів категорично не можна вживати в їжу, оскільки вони містять отруту і можуть серйозно нашкодити організму.
Також не варто вживати гриби:
- дітям, віком до 12 років;
- вагітним жінкам і тим, хто годує груддю;
- тим, у кого є захворювання ШКТ, особливо підшлункової залози;
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