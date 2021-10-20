Як вибрати чорний чай: ознаки якісного продукту

Як вибрати якісний чорний чай?

Ранок у Великому Місті підготував для тебе матеріал, який підкаже, як розібратися у цьому.

Як вибрати чорний чай

Розмір листя

Якщо вибір постає між чаєм у пакетиках, дрібнолистовим, середньолистовим чи крупнолистовим, обирай останній.

Крупнолистовий чай зберігає в собі всі корисні властивості і має кращий смак.

Якщо ти все ж надаси перевагу чаю в пакетиках, то зверни увагу, чи не лишає він у коробці пил. Якщо він є, то це свідчить лише про те, що чай низької якості.

Склад

Уважно читай склад перед покупкою. Слідкуй за тим, щоб у чай були додані лише натуральні компоненти і не використовувались барвники та ароматизатори.

Термін придатності

Вибирай лише найсвіжіший сорт чаю. Зазвичай, термін його придатності 3 роки.

Правильна упаковка

Хороший чай добре запакований. Він не вивітрюється, не пропускає світло, сторонні запахи і не поглинає вологу.

Зберігання після відкриття

Після відкриття чорний чай варто зберігати в герметичній упаковці. Це може бути жерстяна банка, або дерев’яна, або ж зроблена з форфору. Головне, аби кришка щільно закривала її.

Коли і цього немає, візьми фольгований пакетик. Якщо чай добре закривати, він довше буде зберігати свої смакові нотки.

Порада!

Важливу роль під час заварювання будь-якого чаю відіграє вода. Якщо береш її з-під крану, чай не передасть усього смаку. Тому використовуй лише чисту, фільтровану воду.

Тепер ти знаєш, як вибрати якісний чорний чай. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати чорний шоколад.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.