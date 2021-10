Як вибрати чорний чай: ознаки якісного продукту

Як вибрати якісний чорний чай?

Ранок у Великому Місті підготував для тебе матеріал, який підкаже, як розібратися у цьому.

Якщо вибір постає між чаєм у пакетиках, дрібнолистовим, середньолистовим чи крупнолистовим, обирай останній.

Крупнолистовий чай зберігає в собі всі корисні властивості і має кращий смак.

Якщо ти все ж надаси перевагу чаю в пакетиках, то зверни увагу, чи не лишає він у коробці пил. Якщо він є, то це свідчить лише про те, що чай низької якості.

Уважно читай склад перед покупкою. Слідкуй за тим, щоб у чай були додані лише натуральні компоненти і не використовувались барвники та ароматизатори.

Вибирай лише найсвіжіший сорт чаю. Зазвичай, термін його придатності 3 роки.

Хороший чай добре запакований. Він не вивітрюється, не пропускає світло, сторонні запахи і не поглинає вологу.

Після відкриття чорний чай варто зберігати в герметичній упаковці. Це може бути жерстяна банка, або дерев’яна, або ж зроблена з форфору. Головне, аби кришка щільно закривала її.

Коли і цього немає, візьми фольгований пакетик. Якщо чай добре закривати, він довше буде зберігати свої смакові нотки.

Порада!

Тепер ти знаєш, як вибрати якісний чорний чай. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати чорний шоколад.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.