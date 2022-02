Laud про скандал з Євробаченням, конкурентів та підтримку Джамали – інтерв’ю 33 за 3

Український співак Laud про скандал з цьогорічним Національним відбором на “Євробачення-2022”, чи погодиться представляти іншу країну на пісенному конкурсі та дивні пропозиції від фанаток.

Про це і не тільки Влад Каращук (справжнє ім’я артиста) розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Співак вважав, що у нього високі шанси представляти Україну на пісенному конкурсі цього року.

Втім, LAUD виключили з вісімки фіналістів Нацвідбору на “Євробачення 2022” через те, що заявлена ним для участі пісня — Head Under Water — була оприлюднена в 2018 році, що прямо порушує правила.

Влад зізнався, що забув про існування відео. Він був впевнений, що ролик або видалено, або знаходиться у архіві.

На Національному відборі LAUD своїм основним конкурентом вважав Alina Pash, Kalush та Wellboy.

Також виконавець розповів, що на наступний день після того, як стало відомо про виключення з фіналістів, його підтримала Джамала.

В неї була схожа ситуація, але її не дискваліфікували. Влад пояснює це тим, що тоді правила Нацвідбору були інші.

Якими якостями має володіти кохана людина Влада Каращука?

Чому відомі і популярні артисти не прагнуть брати участі у “Євробаченні”?

Які дивні пропозиції отримував Laud від фанаток?

Про це і не тільки дивіться в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав Олег Сенцов.

Фото: laud_vk

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.