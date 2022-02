Вікторія Булітко про відмінність між Дизель шоу та Квартал 95, гонорари і скандальні жарти — ЕКСКЛЮЗИВ | 33 ЗА 3

“На 8 з 10”, — так Вікторія Булітко оцінила своє почуття гумору.

Про це українська акторка театру, кіно і телебачення розповіла в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3 програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко, чим відрізняється “Дизель шоу” від “Квартал 95”, то Булітко розповіла, що:

Гумористична програма іноді потрапляла в скандали через теми деяких жартів.

Ведуча поцікавилась у Вікторії, про що тепер не жартують гумористи:

І додала, що вони продовжують жартувати, якщо є що висміювати, кого і за що.

Актриса також розповіла, що може змусити її піти з шоу:

Але, жартуючи додає, що “Дизель” навряд чи хтось переплюне.

Також дівчина зізналась, що найбільший гонорар, що отримувала складав $10 тисяч.

Його заробила за акторську діяльність на корпоративі.

Чому приховує обранця?

Чи погодилась би зніматись в кіно для дорослих?

Про жалкує акторка?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

