Вікторія Булітко про відмінність між Дизель шоу та Квартал 95, гонорари і скандальні жарти — ЕКСКЛЮЗИВ | 33 ЗА 3

“На 8 з 10”, — так Вікторія Булітко оцінила своє почуття гумору.
Про це українська акторка театру, кіно і телебачення розповіла в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3 програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання Олександри Кучеренко, чим відрізняється “Дизель шоу” від “Квартал 95”, то Булітко розповіла, що:
— В нас немає політики.
Гумористична програма іноді потрапляла в скандали через теми деяких жартів.
Ведуча поцікавилась у Вікторії, про що тепер не жартують гумористи:
— Це був момент пов’язаний з церквою. Насправді, ми не нікого не ображали.
І додала, що вони продовжують жартувати, якщо є що висміювати, кого і за що.
Актриса також розповіла, що може змусити її піти з шоу:
— Можливо, шалені гонорари.
Але, жартуючи додає, що “Дизель” навряд чи хтось переплюне.
Також дівчина зізналась, що найбільший гонорар, що отримувала складав $10 тисяч.
Його заробила за акторську діяльність на корпоративі.Також по темі: Слава Камінська про пластичні операції, розпад "НеАнгелів" та подарунки від чоловіків. Ексклюзив | 33 за 3 Ксенія Мішина про зйомки оголеною, Холостячку та власні комплекси — ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю | 33 ЗА 3 Сергій Лиховида про роботу ведучим, гонорари та життя на два міста. Ексклюзив | 33 за 3
Чому приховує обранця?
Чи погодилась би зніматись в кіно для дорослих?
Про жалкує акторка?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше у рамка рубрики 33 за 3 інтерв’ю дала Олеся Жураківська.
Фото: bulitka