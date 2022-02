«Ніколи не здавайся». Олег Сенцов про досвід політв’язня, кіно та силу українців – інтерв’ю 33 за 3

“5 з 10”, — так режисер і колишній політв’язень Олег Сенцов оцінив рівень українського кіно.

Про це український кінорежисер, сценарист, письменник, громадський активіст, лауреат премії імені Сахарова за свободу думки та Національної премії України імені Тараса Шевченка розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Олег зізнався, що особистою перемогою вважає те, що зміг вижити у в’язниці і вийти.

Нагадаємо, що у 2019 році Сенцов був повернутий до України з російської в’язниці.

На запитання Олександри Кучеренко про те, заважає чи допомагає гіркий досвід політв’язня, активіст відповів:

І додав, що не знає, чи здобув би сьогоднішній статус за 5 років, якби перебував на волі.

За словами Сенцова, після звільнення йому найбільше хотілось пройтися вулицями Криму та Києва.

Кучеренко запитала гостя, яка головна проблема всіх президентів України.

Також розповів, що його кликали йти в політику, але він публічно заявив, що немає таких намірів.

Лише у цьому році режисер завершив роботу над картиною “Носоріг”, яку розпочав у 2013 році.

У лютому відбудеться прем’єра цієї кримінальної драми про 90-ті роки.

Ведуча запитала, чому Сенцов обрав цю тему і цей жанр, на що отримала відповідь:

Олег вважає, що українцям потрібні хороші і різні фільми, які будуть вчити і розвивати людей.

Яку роль міг би зіграти Володимир Зеленський у фільмі “Носоріг”?

Які касові збори необхідні, щоб покрити бюджет фільму?

Кого вважає найталановитішим українським кінорежисером?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав Юрій Бутусов.

Фото: Олег Сенцов

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.