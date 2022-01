Омікрон покладе кінець пандемії. Чого чекати далі від коронавірусу?

До шістдесяти тисяч на добу – саме таку кількість хворих на коронавірус українців прогнозує головний санітарний лікар Ігор Кузін вже незабаром через Омікрон.

Окрім того, цей штам трапляється частіше, ніж Дельта, вражає дітей!

У міській дитячій клінічній лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова вже навіть розгорнули ціле відділення для важкохворих на COVID-19 дітей!

То що коронавірус викине далі? Які симптоми найчастіше з’являються в інфікованих новим штамом?

Зараз розкажемо!

Лише за добу 23-го січня у світі зафіксували понад два мільйони триста тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

І це ще навіть не найгірший показник за останній тиждень!

Попри це міністр охорони здоров’я Великобританії виступив з обнадійливою заявою щодо завершення пандемії.

Рекордну кількість нових випадків зафіксували й у сусідній з Україною Польщі – понад 40 тисяч на добу!

У Польщі, що зараз переживає пік захворюваності, двічі вакциновано понад 56% населення.

У порівнянні з рештою європейських країн, цього замало й недостатньо для приборкання вірусу.

Але й суворі обмеження у Польщі не впроваджують. Навіть пред’явлення сертифікатів для відвідування громадських місць не вимагають.

Журналістка Олена Міщенко висунула припущення щодо підозрілої лояльності поляків:

А от уряд Австрії не боїться йти на непопулярні рішення й запровадив обов’язкову вакцинацію для всіх повнолітніх дорослих.

У разі відмови австрійцям загрожують штрафи до понад 3,5 тисяч євро.

Це при тому, що 75% австрійців уже щепилися двома дозами!

Нинішня ж хвиля коронавірусу обіцяє бути не менш небезпечною, ніж попередня, навіть пори те, що Омікрон, за результатами різних досліджень, нібито несе менший ризик госпіталізації, ніж Дельта.

Очільник відомства Віктор Ляшко також заявив, що Омікрон уражає більше дітей, ніж Дельта.

Проте діти все ще хворіють на коронавірус менше, ніж дорослі: серед усіх госпіталізованих їхня частка складає лише 16%.

Утім, лікарі вже б’ють на сполох.

Днями у міській дитячій клінічній лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова навіть вимушені були розгорнути ціле відділення для важкохворих неповнолітніх.

Завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП КЛШМД розповідає:

Часто діти, які потрапляють до лікарні, або з невакцинованих сімей, або їхні батьки щеплені двома дозами й уже мали б отримати бустер.

Отож, не забувайте про власну безпеку й зробіть третє щеплення, якщо час ревакцинуватися вже настав для вас. Це може коштувати вам або вашим близьким життя!

Де найбільша смертність від коронавірусу?

Які симптоми Омікрону можна виявити на початку розвитку хвороби?

