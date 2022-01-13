“МІР-19”: що насправді приховують російські ліки від коронавірусу?

Росіяни представили ліки проти коронавірусу під назвою МІР-19.
Росія та мир — поняття прямо протилежні.
Тим не менше, нещодавно країна-агресорка зареєструвала ліки від COVID-19 власного виробництва під назвою МІР-19.
Що відомо про препарат
МІР-19 розробило російське Федеральне медико-біологічне агентство як ліки для дорослих, госпіталізованих з коронавірусом пацієнтів до 65-ти років.
Це інгаляційний препарат.
Показано приймати його двічі на день — змішати вміст чотирьох флаконів і вдихати протягом 15-20-ти хвилин.
Як заведено в Росії, препарат зареєстрували ще до завершення результатів досліджень.
Він нині тільки на другій фазі з трьох необхідних.
Для другої фази, зі слів розробників, набрали 317 добровольців, натомість, скільки людей брали участь в першій фазі і чи мали вони побічні ефекти внаслідок прийому препарату, не відомо.
Дані про цей етап випробувань російські науковці у відкритий доступ не виклали.
Словом, інформації ще менше, ніж було свого часу про першу російську вакцину “Спутнік V”.
До речі, як запевняють російські вчені, ліки назвали “МІР”, тому що в основі міститься мала інтерферуюча РНК.
РНК у вакцинах
Експерти пояснюють — принцип дії російського препарату схожий на той, який використовується в німецько-американській вакцині Pfizer чи американській Moderna.
Патофізіолог, генетик, Віктор Досенко пояснює:
— В вакцинах — це інформаційна РНК, яка інформує про с-протеїн вірусу, наприклад. А інтерферуюча РНК навпаки блокує певний фермент.
Блокує певний ген і не дає утворити фермент вірусний. Можна попередити реплікацію вірусу.
І це робиться або хімічним шляхом, або, як росіяни запропонували, застосувати іншу РНК – інтерферуючу РНК.
Українські науковці кажуть – технологія, за якою створювалися російські ліки, відома світу: РНК терапію, зокрема, застосовують при лікуванні інфаркту міокарда.
Але говорити про потенціал МІР-19 зарано, адже робити висновки за випробуваннями на тваринах неможливо.
Не кажучи вже про передчасну реєстрацію для лікування людей.
Утім, вже зараз російські вчені роблять карколомні заяви про те, що МІР-19, нібито, зменшує вірусне навантаження в 10 тисяч разів і захищає від усіх нині відомих штамів коронавірусу – зокрема мутантів Дельта та Омікрон.Також по темі: Жуйка від коронавірусу покладе кінець пандемії? Що відомо про універсальну вакцину Із яєць страусів. Вчені розробили маски, які світяться при контакті з коронавірусом "Суперсила" проти коронавірусу? Вчені з'ясували, чому деяких людей не бере СOVID-19
Наскільки препарат “робочий”?
Чому РФ почала піарити його саме зараз?
Дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про новий штам Дельтакрон.
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