“МІР-19”: що насправді приховують російські ліки від коронавірусу?

Росіяни представили ліки проти коронавірусу під назвою МІР-19.

Росія та мир — поняття прямо протилежні.

Тим не менше, нещодавно країна-агресорка зареєструвала ліки від COVID-19 власного виробництва під назвою МІР-19.

МІР-19 розробило російське Федеральне медико-біологічне агентство як ліки для дорослих, госпіталізованих з коронавірусом пацієнтів до 65-ти років.

Це інгаляційний препарат.

Показано приймати його двічі на день — змішати вміст чотирьох флаконів і вдихати протягом 15-20-ти хвилин.

Він нині тільки на другій фазі з трьох необхідних.

Для другої фази, зі слів розробників, набрали 317 добровольців, натомість, скільки людей брали участь в першій фазі і чи мали вони побічні ефекти внаслідок прийому препарату, не відомо.

Дані про цей етап випробувань російські науковці у відкритий доступ не виклали.

Словом, інформації ще менше, ніж було свого часу про першу російську вакцину “Спутнік V”.

До речі, як запевняють російські вчені, ліки назвали “МІР”, тому що в основі міститься мала інтерферуюча РНК.

Експерти пояснюють — принцип дії російського препарату схожий на той, який використовується в німецько-американській вакцині Pfizer чи американській Moderna.

Патофізіолог, генетик, Віктор Досенко пояснює:

Блокує певний ген і не дає утворити фермент вірусний. Можна попередити реплікацію вірусу.

І це робиться або хімічним шляхом, або, як росіяни запропонували, застосувати іншу РНК – інтерферуючу РНК.

Українські науковці кажуть – технологія, за якою створювалися російські ліки, відома світу: РНК терапію, зокрема, застосовують при лікуванні інфаркту міокарда.

Не кажучи вже про передчасну реєстрацію для лікування людей.

Утім, вже зараз російські вчені роблять карколомні заяви про те, що МІР-19, нібито, зменшує вірусне навантаження в 10 тисяч разів і захищає від усіх нині відомих штамів коронавірусу – зокрема мутантів Дельта та Омікрон.

Наскільки препарат “робочий”?

Чому РФ почала піарити його саме зараз?

