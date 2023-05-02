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ICTV Ранок 02.05.2023 10:30
02.05.2023 10:30
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Квітковий бум! Модний манікюр на весну 2023

Квітковий бум! Модний манікюр на весну 2023

Головні тренди весняного манікюру 2023 року.

Весна – час оновлення і змін, як внутрішніх, так і зовнішніх.

Стильний манікюр допоможе не лише доповнити твої яскраві весняні луки, але й підкреслити індивідуальність.

Але які форми нігтів, кольори лаків та дизайни будуть у тренді в новому сезоні? Усе детально розповідаємо в матеріалі.

Модні кольори манікюру на весну 2023

  • Фіолетово-синій (вері пері)
  • Ніжно-блакитний
  • Молочний
  • Фісташковий
  • Світло-помаранчевий
  • Зелений
  • Червоний

Модні форми нігтів

Балерина

Елегантна форма, яка нагадує пуанти балерини.

Стілети

Це нігтики із сильно загостреними кінцями.

Квадрат

Універсальний варіант, який підходить під будь-яке вбрання.

Модні дизайни нігтів на весну 2023

Манікюр з різнокольоровими хвилями

Простий і водночас оригінальний манікюр із різнокольоровими хвилями став одним із головних хітів минулого року. І не збирається здавати позицій навесні 2022.

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На твоїх нігтиках можуть як ніжні хвильки, виконані однотонним нюдовим лаком, так і яскраві завитки, що вигадливо переплітаються один з одним.

Такий манікюр створює безтурботний настрій. А головне, дизайн з різнокольоровими хвилями ти можеш легко зробити власноруч за допомогою кількох лаків і пензлика від підводки для очей.

Чорний френч

Французький манікюр – це класична історія, яка ніколи не виходить із моди надовго. Ось і у сезоні весна 2022 він переживає відродження в новому форматі.

Цього разу модницям пропонують звернути увагу на оригінальний френч із чорними кінчиками.

Виглядає небанально і стримано водночас, тож чудово підійде навіть для офісних луків.

Манікюр з обличчями та силуетами

Один із найбільш незвичайних трендів весняного нейл-арту – жіночі обличчя та силуети.

Такий дизайн сподобається сміливим дівчатам, які не бояться експериментувати й віділятитися з натовпу.

Якщо обереш саме цей варіант, будь готова, що всі звертатимуть увагу на твій манікюр.

Манікюр із написами

Манікюр із написами – ще один сміливий і незвичайний тренд.

Це можуть бути мотиваційні фрази, жарти, логотипи, любовні послання – усе залежить лише від твоєї фантазії та професійності майстра.

Таки дизайн сподобається витонченим натурам, які хочуть заявиит про себе й продемонструвати свою яскраву індивідуальність.

Флористичний манікюр

Ну і, звісно, яка ж це весна без квіткового манікюру?

Флористичні мотиви щороку бють усі тренди по популярності, і весна 2022 не стане винятком.

Гілочки, великі бутони і дрібні квіточки – вічна класика весняного нейл-арту.

Може, це не так уже й оригінально, зате виглядає дуже мило та піднімає настрій усім навколо.

До речі, не обовязково малювати квіти – набагато прстіше нанести їх на нігті за допомогою спеціальних наліпок. Це собливо актуально, якщо ти робиш манікюр не в салоні, а вдома власноруч.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний зимовий манікюр 2022.

Фото: Pexels

Аліна Литвиненко

Теги: манікюр, мода, модні тренди, модні тренди весни
02.05.2023 10:30

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