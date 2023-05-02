Головні тренди весняного манікюру 2023 року.
Весна – час оновлення і змін, як внутрішніх, так і зовнішніх.
Стильний манікюр допоможе не лише доповнити твої яскраві весняні луки, але й підкреслити індивідуальність.
Але які форми нігтів, кольори лаків та дизайни будуть у тренді в новому сезоні? Усе детально розповідаємо в матеріалі.
Модні кольори манікюру на весну 2023
- Фіолетово-синій (вері пері)
- Ніжно-блакитний
- Молочний
- Фісташковий
- Світло-помаранчевий
- Зелений
- Червоний
Модні форми нігтів
Балерина
Елегантна форма, яка нагадує пуанти балерини.
Стілети
Це нігтики із сильно загостреними кінцями.
Квадрат
Універсальний варіант, який підходить під будь-яке вбрання.
Модні дизайни нігтів на весну 2023
Манікюр з різнокольоровими хвилями
Простий і водночас оригінальний манікюр із різнокольоровими хвилями став одним із головних хітів минулого року. І не збирається здавати позицій навесні 2022.Також по темі: Гарячий шоколад та більше блиску! Головні тренди у манікюрі на зиму 2021-2022 Мастхев усіх модниць: топ речей, які варто додати у свій гардероб Білий колір, низька посадка та трикотаж. Модні тренди на весну 2022
На твоїх нігтиках можуть як ніжні хвильки, виконані однотонним нюдовим лаком, так і яскраві завитки, що вигадливо переплітаються один з одним.
Такий манікюр створює безтурботний настрій. А головне, дизайн з різнокольоровими хвилями ти можеш легко зробити власноруч за допомогою кількох лаків і пензлика від підводки для очей.
Чорний френч
Французький манікюр – це класична історія, яка ніколи не виходить із моди надовго. Ось і у сезоні весна 2022 він переживає відродження в новому форматі.
Цього разу модницям пропонують звернути увагу на оригінальний френч із чорними кінчиками.
Виглядає небанально і стримано водночас, тож чудово підійде навіть для офісних луків.
Манікюр з обличчями та силуетами
Один із найбільш незвичайних трендів весняного нейл-арту – жіночі обличчя та силуети.
Такий дизайн сподобається сміливим дівчатам, які не бояться експериментувати й віділятитися з натовпу.
Якщо обереш саме цей варіант, будь готова, що всі звертатимуть увагу на твій манікюр.
Манікюр із написами
Манікюр із написами – ще один сміливий і незвичайний тренд.
Це можуть бути мотиваційні фрази, жарти, логотипи, любовні послання – усе залежить лише від твоєї фантазії та професійності майстра.
Таки дизайн сподобається витонченим натурам, які хочуть заявиит про себе й продемонструвати свою яскраву індивідуальність.
Флористичний манікюр
Ну і, звісно, яка ж це весна без квіткового манікюру?
Флористичні мотиви щороку бють усі тренди по популярності, і весна 2022 не стане винятком.
Гілочки, великі бутони і дрібні квіточки – вічна класика весняного нейл-арту.
Може, це не так уже й оригінально, зате виглядає дуже мило та піднімає настрій усім навколо.
До речі, не обовязково малювати квіти – набагато прстіше нанести їх на нігті за допомогою спеціальних наліпок. Це собливо актуально, якщо ти робиш манікюр не в салоні, а вдома власноруч.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний зимовий манікюр 2022.
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